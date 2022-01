El gobierno articula acciones con los bomberos voluntarios por los incendios

Foto 1/2 Foto 2/2

La vicegobernadora Laura Stratta junto a la ministra de Gobierno Rosario Romero y el ministro de Producción Juan José Bahillo, integrantes del Gabinete provincial y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG), visitaron el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Concordia. Allí se interiorizaron sobre la tarea que la organización viene realizando en el combate de los incendios, al tiempo que se relevaron las demandas para continuar respaldando la labor de los bomberos en la región.



En representación del cuartel, recibió a las autoridades su presidente, Oscar Arce y demás integrantes del cuerpo. En un segundo encuentro, las autoridades dialogaron con Pedro Bisogni de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos.



"Estamos aquí en primer lugar para agradecer y hacer un reconocimiento al cuerpo de Bomberos de Concordia como así a todos los Cuerpos de Bomberos que han trabajado muy fuerte en sofocar los fuegos", expresó la Vicegobernadora.



"Estamos en un contexto muy complejo que sabemos que va a permanecer por la sequía y por el calor", puntualizó y consideró relevante "tener una reunión en el territorio y poder articular acciones porque es importante que definamos estrategias comunes y que podamos desde el Estado provincial, municipal en conjunto con Bomberos y el Estado nacional, poner lo mejor de cada uno para tener un trabajo articulado, y responder a las demandas que nos plantea nuestro territorio tanto en la costa del Uruguay como en la costa del Paraná".



"Estamos para comprometernos a seguir haciendo, justamente porque los desafíos son enormes y el cambio climático nos interpela. Y en ese sentido, el Gobernador de la provincia nos ha pedido que estemos aquí trabajando fuerte", agregó Stratta y puso de relieve: "Estamos para trabajar codo a codo. Nosotros creemos en ese trabajo entre el Estado y las organizaciones e instituciones de la sociedad civil".



La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, por su parte sostuvo: "Acordamos con los intendentes de las distintas fuerzas políticas que donde no haya normativa de control y sanción a los responsables del manejo del fuego, esa normativa se va a producir" y agregó: "Hay muchos municipios que ya la tienen".



Asimismo, mencionó: "Avanzamos sobre el fortalecimiento de las acciones que ya se realizan en torno a la prevención de incendios en el ámbito provincial".



Oscar Arce, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Concordia, en tanto, manifestó que el encuentro fue "muy positivo" y señaló estar "muy agradecido porque es la primera vez que tanta gente del gobierno provincial se acerca a un cuartel de bomberos donde nosotros podamos mostrar todo el trabajo que se está haciendo".



En el mismo sentido se refirió al subsidio que recibió el cuartel este miércoles de parte del Gobierno provincial: "Va a venir a paliar todos los gastos que estamos teniendo. Se van a reforzar las partidas, más en esta época que hay tantos incendios, y algunas otras cosas como la ayuda para equipar un camión que estamos trayendo de Europa". Sobre este último se trata de un rodado 4 x 4 adecuado para actuar en terrenos no urbanos.



También hizo referencia a la articulación acordada con la Policía y la Justicia provincial para poder abordar el control de las quemas y en cuanto a acciones preventivas, pidió a las y los propietarios de forestaciones cuidar la limpieza de estos espacios: "Que tengan preparada la limpieza y los cortafuegos antes que empiece la temporada", puntualizó Arce.



Desde hace semanas, de manera articulada con distintos organismos del Estado provincial, municipal, nacional y organizaciones del sector privado se trabaja para sofocar los incendios registrados en distintos partes de la provincia.



Se está ante un escenario complejo y si bien la lluvia de los últimos días en algunos sectores del territorio provincial trajo alivio, es fundamental contar con la colaboración de toda la población para evitar que estos fenómenos se expandan.



Se recuerda que en Entre Ríos está prohibido realizar cualquier tipo de quemas y rige, desde agosto pasado, una emergencia ambiental emitida por decreto del gobernador a la que se sumó la declaración de la emergencia ígnea en todo el país.



Por tal motivo, se recomienda no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos; no tirar recipientes de plástico o vidrio ya que pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol; y no hacer fogatas en lugares no autorizados, por más precauciones que se tomen, una flama puede provocar un gran incendio.



El encuentro se llevó adelante en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Concordia. Participaron además la secretaria de Ambiente Daniela García, el director de Defensa Civil Lautaro López, la directora provincial de Subsidios, Agustina Camino, el secretario de Gobierno de Concordia, Alberto Armanazqui, como también el presidente de la Delegación Argentina de la CTMSG, Luis Benedetto y el vicepresidente del organismo Juan Orabona.