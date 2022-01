Autoridades de Cultura brindaron explicaciones sobre pases de obras a servicio

Autoridades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos recibieron a representantes de UPCN tras las críticas del gremio al proceso por el que se realizaron una serie de pases de obras a servicio en el área. Les explicaron que desconocían la existencia de un acta firmada en el 2019 y que se trató de un error involuntario, según informó la dirigente gremial Carina Domínguez.



“Nos recibió la titular de la Secretaría de Cultura, Francisca D’Agostino, a quien le explicamos las razones por las que cuestionamos el modo en el que se efectivizaron 10 pases de contratos de obra a servicio”, señaló Domínguez, quien precisó que la crítica reside en que no se respetó un acta que se firmó en 2019 -en el marco de la paritaria- que establecía cómo serían regularizados los trabajadores del área.



“Entendemos que la paritaria es el ámbito en el que se toman las decisiones vinculadas a la regularización del personal y no se respetó el procedimiento acordado”, sostuvo la Secretaria Gremial de UPCN.



Sobre la explicación que D’Agostino brindó, la dirigente gremial dijo: “Desconocían el acta firmada en 2019 (en la gestión anterior) y que sin ninguna mala intención, respetaron el orden de antigüedad y asignaron los cupos que les informó la Secretaría General de la Gobernación”.



“La funcionaria aclaró que no hubo ningún tipo de acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y que simplemente siguieron las pautas que estaban en el instructivo general”, añadió.



Regularizaciones pendientes



La Secretaria Gremial de UPCN indicó que en la reunión también se dialogó acerca de los contratos de obras que todavía están pendientes de regularización.



“La Intención de las autoridades de la Secretaría de Cultura es seguir avanzando en la regularización a medida que se liberen cupos, pero le aclaramos que este proceso requiere de un nuevo instructivo y una nueva instancia paritaria”, explicó. (APF)