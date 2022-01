El Presidente pidió investigar "sin demoras" el armado de causas a sindicalistas

Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos. — Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022

El presidente Alberto Fernández pidió que se investigue "sin demoras" la denuncia vinculada al supuesto armado de causas contra dirigentes sindicales durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, y sostuvo que "el uso del servicio de inteligencia del Estado de Derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible"."La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores", señaló en un hilo de Twitter.Al respecto, Fernández recordó que al inicio de su gestión denunció "la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos"."Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo, y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", prosiguió.Y se preguntó: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en operador judicial?"."Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible", remarcó el mandatario.Por eso, Fernández dijo que "ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos"."He impuesto a la intervención de la AFI el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática", finalizó.Su pedido de celeridad en la causa se produce justamente cuando desde el ámbito judicial se tomó una medida al respecto: el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, habilitó la feria judicial para avanzar en el trámite del expediente.El video que dio inicio a la causa judicial fue presentado ante la Justicia federal de La Plata por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse "la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical".Lo que se ve en la grabación es una reunión de junio de 2017 protagonizada por el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros ex funcionarios de la administración de Vidal y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.