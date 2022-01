Se conocieron las nuevas condiciones para ingresar al país: todos los detalles

Los argentinos y residentes: documentación días previos al embarque

No alarmar

Extranjeros no residentes

Se establecieron nuevas condiciones para ingresar al país tras los últimos récord de contagios por Coronavirus en Argentina y el mundo.La actualización de los protocolos fue informada a través de una decisión administrativa que firmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti.Una de las novedades es dotar de herramientas al personal de las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre para hacer cumplir con los protocolos vigentes, por lo tanto, si el viajero no cumple con todos o alguno de los requisitos, el personal tendrá la autoridad de impedir que el mismo embarque.La norma fue establecida en la Decisión Administrativa 1316/2021 publicada el 31 de diciembre en el Boletín informativo.Declaración jurada electrónica con 48 horas de previsión.-Test PCR negativo en las 72 horas previas (es para mayores de seis años)-Esquema de vacunación completo. La última dosis debe tener fecha, como mínimo, 14 días antes del ingreso.-Test PCR entre el tercer y quinto día de la fecha de ingreso al país (solo para mayores de seis años)-Los argentinos y residentes que no tengan la vacunación completa: aislamiento obligatorio y un test PCR al séptimo día del arribo. El aislamiento o cuarentena se realiza en el domicilio declarado por el viajero."No hay que alarmar a la gente. Los que tienen previstos viajes, van a poder hacerlos, a ellos no les va a cambiar en nada. Ahora van a ser las aerolíneas las que le van a pedir a los argentinos el PCR para poder entrar (al país), porque recordemos que los argentinos pueden entrar no estando vacunados. La diferencia es que el vacunado no hace cuarentena y el no vacunado sí", señaló La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.-Esquema de vacunación completo. La última dosis debe tener fecha, como mínimo, 14 días antes del ingreso. Este requisito es excluyente para ingresar.-Declaración Jurada Electrónica. Completar dentro de las 48 horas previas al viaje.-Test PCR negativo en las 72 horas previas (es para mayores de seis años). O para quien sufrió la enfermedad recientemente, certificado de alta médica emitido dentro de los últimos 90 días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite que tuvo Covid.-Test PCR entre el tercer y quinto día de la fecha de ingreso al país (solo para mayores de seis años)-Seguro de salud COVID. Debe incluir la cobertura de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios: Si la persona no está vacunada o tiene el esquema incompleto deberá hacer un aislamiento de 10 días. Debe avisarle a las personas con las que se haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas o en caso de ser asintomático, dos días antes del diagnóstico ya que deben realizar cuarentena.a quien haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos (como por ejemplo, convivientes, visitas, compañeros de trabajo).: Fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato.Uso de barbijo cubriendo boca, nariz y mentónVentilación cruzada de ambientes cerradosLavado de manos con frecuenciaCompletar el esquema de vacunación, incluida la dosis de refuerzo