El Gobierno provincial promulgó el Consenso Fiscal

Política Senado aprobó el Consenso Fiscal 2022 y es ley en Entre Ríos

El acuerdo, que firmó la vicegobernadora Laura Stratta el 27 de diciembre último con el presidente Alberto Fernández fue aprobado por ambas cámaras legislativas y finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo: todo el proceso se realizó en tres días, entre el 27 y el 30 de diciembre.El Consenso Fiscal firmado prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos de cada provincia no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.En lo que respecta a la administración tributaria, el entendimiento apunta a fortalecer el Padrón Federal, el Registro Único Tributario (RUT) y operativizar el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC).También insta a consensuar una ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.).El gobernador Gustavo Bordet afirmó que se trata de “un acuerdo muy valioso que le dará sustentabilidad al sistema tributario argentino”. En este marco, destacó que el acuerdo “respeta las autonomías provinciales y otorga previsibilidad a las personas ya las empresas”.“Las alícuotas de impuestos como sellos e ingresos brutos no se verán modificadas en Entre Ríos”, adelantó y agregó: “Actualmente estamos por debajo de los topes que establece este nuevo consenso, y no tenemos previsto modificaciones en ese sentido, como así tampoco crear impuestos nuevos”. (APF)