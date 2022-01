Rige desde hoy el pase sanitario en Entre Ríos: para qué actividades se pedirá

A través del decreto N°4078 el primer mandatario entrerriano adhirió a la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1198/2, disponiendo la implementación del pase sanitario en el ámbito de todo el territorio provincial, a partir del 3 de enero, bajo las siguientes condiciones:



a) Toda persona que haya cumplido los 13 años de edad y que asista a las actividades definidas como actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario enumeradas en el anexo, o las que en el futuro se establezcan, deberá acreditar su identidad y que posee un esquema de vacunación completo contra el Covid-19, aplicado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad.



b) La forma de acreditación de las dosis aplicadas podrá ser través de:



1- Soporte digital oficial (aplicaciones “Cuidar” y/o “Mi Argentina”)



2- Certificado de vacunación contra el Covid-19 en soporte papel.



c) Los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente medida y sus normas complementarias, se dispondrán de manera conjunta entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, cada una en el ámbito de sus competencias.



d) En caso de constatarse la existencia de infracción a lo establecido en la presente medida o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente.



En el artículo 2° se dispone la vigencia del presente decreto a partir de su publicación en el Boletín Oficial que se concretará el 3 de enero venidero.



En cuanto a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario se señalan:



a. Los viajes grupales de egresados, de estudiantes, jubilados o similares.



b. Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados.



c. Las actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.



d. Eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. Consideraciones

En los considerando del decreto se indicó que por dichos actos administrativos, la provincia adhirió a las disposiciones contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional, dictado como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y por el cual se dispusieron un conjunto de nuevas medidas sanitarias de prevención y contención aplicables a todo el territorio nacional hasta el día 31 de diciembre de 2021 inclusive, de cumplimiento obligatorio para todas las personas en todos los ámbitos, así como también regulaciones específicas para las actividades que representan mayor riesgo epidemiológico y sanitario;



También se señaló que a nivel nacional se estableció una estrategia de vacunación voluntaria, escalonada y en etapas no excluyentes, procurando ampliar progresivamente la población objetivo y permitiendo inmunizar de forma gradual a mayor cantidad de personas.



Tras indicarse que “las vacunas utilizadas en nuestra provincia han demostrado una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de fallecimientos atribuibles al Covid-19, se resaltó que “una vacuna segura y eficaz para prevenir el virus es determinante para lograr controlar el avance de la enfermedad, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del mismo, permitiendo prevenir casos graves, internaciones y decesos”.



“Si bien se viene registrando un descenso sostenido en el número de casos que es inversamente proporcional al aumento de coberturas de vacunación contra el Covid-19, lo que permitió avanzar en la apertura de diferentes tipos de actividades con la consecuente mayor activación de la producción y la economía, una máxima movilidad y una mayor presencialidad, la situación internacional en relación con la nueva variante de preocupación, denominada ómicron representa un riesgo”, se agregó.



Párrafo seguido se expresó que “debido al contexto descripto, la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Decisión Administrativa 1198, de fecha 10 de diciembre de 2021, por la cual se dispuso la implementación de medidas de cuidado a partir del 1° de enero de 2022, que permitan la realización más segura de actividades con mayor riesgo sanitario y epidemiológico en contexto de pandemia, requiriendo la acreditación del esquema completo de vacunación contra el Covid-19, tal como surge de la recomendación de la autoridad sanitaria nacional. ¿Dónde se descarga la app “Cuidar”? La herramienta puede descargarse de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.



La versión de la aplicación que se debe instalar es la 3.6, disponible para su descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.



El proceso correcto para actualizar la app “Cuidar”, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.



Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra el Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).