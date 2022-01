Asisten a localidades entrerrianas afectadas por el temporal de fuertes vientos

Temporal de Año Nuevo

Fuentes provinciales informaron que, desde este sábado, el ministerio de Desarrollo Social se encuentra coordinando asistencia para las familias afectadas por la lluvia y los vientos, con autoridades municipales de Villaguay, Federación, San Salvador y Santa Elena.La Secretaría de Gestión de la cartera Social articuló y envió la ayuda solicitada desde los gobiernos locales para asistir a quienes registraron distintos daños en sus viviendas, como voladuras de techo, producto de la tormenta, se indicó a través de un comunicado emitido este domingo.“De todos modos, la comunicación con las autoridades es permanente, con el objetivo de seguir monitoreando la situación en la provincia para poder brindar respuestas ante las situaciones que se presenten”, reportaron fuentes provinciales.Los fuertes vientos que se registraron pasado el mediodía de este sábado 1º de enero ocasionaron voladuras de techos y caída en árboles en varias localidades de Entre Ríos, mayormente, en el norte provincial., se registró la voladura del techo completo de una vivienda de calle Azaleas del barrio 145 Lotes. Vecinos, policías y personal de Defensa Civil trabajaba en el lugar para ayudar a la familia damnificada.El techo fue arrastrado hacia otra vivienda y afortunadamente no se reportaron personas heridas como consecuencia del accidente.

Colapsó una obra por vientos en Chajarí Chajarí

«IMPORTANTE OBRA EN CONSTRUCCIÓN COLAPSÓ POR LOS VIENTOS DE LA TARDE DE HOY»

**paredes de gran dimensión terminaron demolidas en el piso, sin que haya personas lesionadas**



Ocurrió en la tarde de este Sábado 1°de Enero en Av. 1ero de Mayo entre Fochesatto y V.del Lujan, mano Oeste mientras se desarrollaban fuertes ráfagas de viento desde el Sureste.



Una obra de pocos meses de construcción colapsó en pocos minutos. Cabe considerar que la misma, aún sin techar tenía una superficie muy alta de aproximadamente 6 mts y una longitud considerable sin columnas a lo largo de su desarrollo hasta el fondo del terreno.



Semanas atrás ya se observada en esa obra paredes apuntaladas provisoriamente con perfiles de acero para evitar lo que irremediablemente hoy sucedió.



Al momento no podemos confirmar si dicha obra contaba con la habilitación necesaria ni que hubiere controles municipales de la misma.



Los vecinos notaron movimientos en la gran estructura por lo que se dispusieron a filmar previendo el colapso registrado en video. Afortunadamente al notar la poca resistencia estructural, los vecinos tomaron los recaudados pertinentes tomando prudente distancia y no hubo personas lesionadas.



por Marcelo Brignardello



En, en tanto, la Jefatura departamental policial emitió un parte sobre los daños constatados a raíz de temporal de tormenta de viento fuerte con lluvias escasas, iniciada alrededor de las 14:- Voladura de techo en vivienda deshabitada ubicada Ramírez e Itatí, propiedad de Cáceres Víctor Samuel (Pilar, Bs. As.,).- Voladura de techo en vivienda ubicada en 1° de Mayo y Mitre, propiedad de Roque Santa Cruz, con domicilio en Colonia Federal.- Caídas de postes de tendido eléctrico: en Pte. Perón y Artussi, en Tratado del Pilar y Echagüe, en Lavalle y Eulogio González, en Alvear y Entre Ríos, y en 9 de Julio y Buenos Aires.Desdetambién reportaron la caída de frondosos árboles en la zona rural; según se indicó, también se registraron algunas mangas de granizo.Mientras que, en, el viento también ocasionó la caída de árboles. De hecho, uno de estos terminó sobre un auto que se encontraba estacionado sobre calle Andrés Pazos, entre Santa Cruz y Misiones. Y en calle Juan B Justo, en barrio Capibá, se cayó un árbol y cortó los cables de la luz; habitantes de la zona piden urgente solución.En el barrio Maccarone, hubo cerca de 10 caída de postes de alumbrado público y de Enersa. En la ciudad de Crespo, tambien se reportó la caída de unos cinco postes de servicios públicos.Y en, se registró la voladura de cinco techos en la ciudad cabecera del departamento, como así también, la caída de árboles y postes de servicios.Por la lluvia y el viento, se vieron afectadas por la falta de suministro energético, las comisarías de Villa Clara, Mojones Sud, Jubileo, en la comisaría primera de Villaguay, un árbol cayó y daño la parte lateral de la seccional; y en el interior del departamento hubo intervenciones con voladuras de techos en un par de localidades, como en galpones de pollos.Los destrozos en invernaderos de la zona de La Chinita.En, con la lluvia, también llegó el temporal de viento. A tal punto fue, que en distintos puntos de la localidad, se observaban numerosas ramas caídas, hojas y cortezas. De hecho, en bulevar Yrigoyen, un árbol de gran porte se desplomó y aplastó un auto que estaba estacionado; por fortuna no hubo que lamentar personas lesionadas.En la ciudad de Concordia, como el departamento, hubo caída de árboles, de postes de servicios públicos.Además, en el hospital Masvernat fueron internados dos hombres, de 31 y 49 años, que habían sufrido lesiones como consecuencia de la caída de un rayo, publicóLos mismos se encontraban en la zona de Los Charrúas, en la ruta 4, y en medio del temporal, cayó un rayo a muy corta distancia, que los afectó por la descarga eléctrica.Los médicos constataron que las lesiones debían ser asistidas, pero se encontraban estables y con buena evolución.En la ciudad de La Paz, se solicitó la ayuda de la Policía y el Municipio por la voladura de dos techos de viviendas.También hubo caída de árboles y postes de luz que afectó el suministro energético de algunos barrios.En la ciudad de Colón, el viento y la lluvia provocaron caída de árboles y cortes de cables.En tanto, en La Clarita, se voló el techo de una casa de familia.Una importante obra en construcción colapsó por los vientos de la tarde de este sábado: las paredes de gran dimensión terminaron demolidas en el piso, afortunadamente, sin que haya personas lesionadas.Ocurrió en horas de la tarde en avenida 1ero de Mayo, entre Fochesatto y Virgen del Lujan, mano Oeste, cuando se desarrollaban fuertes ráfagas de viento desde el Sureste.Una obra de pocos meses de construcción colapsó en pocos minutos. Cabe considerar que la misma, aún sin techar, tenía una superficie muy alta de aproximadamente seis metros y una longitud considerable sin columnas a lo largo de su desarrollo hasta el fondo del terreno.Según reportó, semanas atrás, ya se observada en esa obra paredes apuntaladas provisoriamente con perfiles de acero para evitar lo que irremediablemente hoy sucedió.Al momento no se pudo confirmar si dicha obra contaba con la habilitación necesaria ni que hubiere controles municipales de la misma.Los vecinos notaron movimientos en la gran estructura por lo que se dispusieron a filmar, previendo el colapso registrado en video. Afortunadamente al notar la poca resistencia estructural, los vecinos tomaron los recaudados pertinentes tomando prudente distancia y no hubo personas lesionadas.