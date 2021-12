Política Mesa de Enlace pidió que se declare Emergencia Agropecuaria en Entre Ríos

Integrantes de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), por un lado, y luego desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos, mantuvieron una reunión con el Ministro de Economía, Hugo Ballay. Los encuentros se llevaron a cabo en Casa de Gobierno este jueves por la tarde.que en ambos encuentros, “buscamos dar tranquilidad y transmitirle a las instituciones que no existe ningún incremento de alícuotas en los impuestos provinciales, no existe ninguna posibilidad de creación de nuevos impuestos. Se había generado algún rumor, algunas declaraciones de legisladores que ponían duda sobre esto”.“Ambas representaciones recepcionaron positivamente esto, y transmitirán esa tranquilidad a sus afiliados”, destacó.Además, Ballay dijo que les expresó, “desde el punto de vista tributario que hubo una decisión del Gobernador de disminuir la carga que tienen los salarios, tanto como aportes patronales, como de los propios trabajadores del sector público y del privado, que es la eliminación de los aportes a la Ley 4035”. Estos “eran fondos que se afectaban a programas del Ministerio de Acción Social, entre esos la pensión ley 4035. Obviamente todos estos programas se van a sostener y mantener atendiéndolos desde Rentas Generales del Estado provincial. No hay creación de impuestos ni incrementos, sino por el contrario, una baja en los mismos”.El tema prioritario con la Mesa de Enlace, afirmó, es “la situación de sequía, la situación de incendios que se están viviendo en la provincia. Recepcionamos y escuchamos, de todas maneras el Gobierno provincial estamos siguiendo minuto a minuto la situación. Sobre este tema, escuchamos, debatimos y comprometimos que el lunes mantendré una reunión con el Ministro Bahillo, por lo que luego de acercar toda la información le daremos continuidad a esta reunión, el jueves próximo”.Las instituciones “trasladaron la inquietud de la sequía, y temas que son habituales como el impuesto inmobiliario rural, lo vamos a debatir con ellos, en la Mesa, sobre este cálculo que ya viene predeterminado de cómo hacerlo, donde combina áreas agroeconómicas de la provincia. Buscamos dialogarlo, hacerlo en forma conjunta a redeterminar estos valores”, puso relevancia el funcionario provincial.