Upcn se reunió con el titular del CGE y pidió que se convoque a paritaria

La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, fue convocada por el presidente del Consejo General de Educación. La convocatoria surgió luego del pedido formulado desde el gremio para que se respeten las instancias paritarias.

La reunión fue breve, tuvo lugar ayer, y en la oportunidad, Domínguez solicitó a Martín Müller que llame a la paritaria sectorial para continuar analizado los temas que quedaron pendientes y tomar resoluciones al respecto.



"Concurrí al solo efecto de pedir la paritaria porque no podemos admitir que los trabajadores auxiliares de educación no tengan estabilidad como en el resto de los organismos y sostenemos que un tema de semejante trascendencia no admite asueto, receso o vacaciones", dijo la representante.

Carina Domínguez transmitió que en el encuentro no se trató ninguna cuestión en particular, porque "es necesario que los temas se debatan en el marco institucional que corresponde", insistió.