El Senado sancionó las modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales

El Senado aprobó este miércoles y convirtió en Ley, el proyecto que modifica la base mínima imponible del Impuesto a los Bienes Personales, en una sesión a la que faltó la oposición. Tras dos horas de debate, se sancionaron los cambios por 37 votos a favor y uno en contra.



La iniciativa eleva de dos a seis millones de pesos el monto para los bienes particulares, y de 18 millones a 30 millones de pesos, el valor a partir del cual se paga por la casa-habitación.



La sesión especial quedó habilitada luego de que el Frente de Todos (FdT) lograra quórum reglamentario, aunque Juntos por el Cambio (JxC) rechazó que se haya alcanzado el número necesario de 37 legisladores presentes en el tiempo previsto por la normativa interna del cuerpo.



Al inicio de la sesión, y tras aprobar la renuncia del senador Esteban Bullirch, el jefe del interbloque de JxC, Alfredo Cornejo afirmó: "Venimos en nombre del interbloque Juntos por el Cambio a rechazar esta sesión porque no obtuvo quórum en los 30 minutos que corresponden según el reglamento".



"Han constituido el quórum a los 40 minutos. Están las fotos que registran perfectamente el horario en que no tenían quórum, con lo cual esta sesión es nula señora Presidenta", argumentó.



Desde el oficialismo, el jefe del bloque del FDT José Mayans, le preguntó a Cornejo con ironía qué hacia él "en una sesión que no existe" y pidió que se ratifique "la voluntad de sesionar en una moción de orden".



Ante el reclamo de Cornejo, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió: "Hay quórum. Hay 38 legisladores y venimos a cumplir con la misión, con el deber, que es legislar".



De hecho el oficialismo, junto con los aliados de Rio Negro y Misiones, había alcanzado 36 legisladores pero luego se sumó una aliada de JXC, la legisladora de Fuerza Cívica Riojana María Clara del Valle Vega, con lo cual el Frente de Todos llegó al quórum. Posteriormente se sumó senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo.



Uno de los inconvenientes para el oficialismo fue que el senador nacional por el Frente de Todos de Catamarca, Guillermo Andrada, dio hoy positivo de coronavirus Covid-19 y no pudo participar de la sesión.



Andrada iba a hacer su debut hoy en la Cámara, ya que fue elegido senador en los comicios de noviembre, al ganar las elecciones de su provincia acompañando en el segundo lugar de la lista a la ex gobernadora Lucía Corpacci.



"Quiero informar que encontrándome asintomático, en testeo realizado en Senado de la Nación previo a la sesión de hoy di positivo de COVID-19", escribió en su cuenta de Twitter.



En tanto el dirigente del PRO José María Torello iba a prestar juramento en reemplazo de Bullrich, pero esto sucederá en la próxima sesión ya que Juntos por el Cambio cuestionó la validez de la sesión.



Al inicio de la sesión se aceptó la renuncia de Bullrich tras leer una nota dirigida al cuerpo donde afirma que "motiva mi renuncia nuevos desafíos por mi diagnostico de la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica" El dirigente del PRO deberá completar el mandato de Bullrich que vence el próximo 10 de diciembre del 2023. Cambios del proyecto La reforma presentada por el oficialismo -como elemento diferencial de la primera iniciativa- fue la inclusión de un incremento en las alícuotas de los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y para los contribuyentes con bienes declarados en el exterior.



La iniciativa votada en Diputados aumenta a 1,50% -contra el 1,25% del actual- lo que deben tributar los patrimonios superiores a 100 millones de pesos, mientras que para los contribuyentes que superen los 300 millones de pesos la tasa pasará a ser de 1,75 por ciento.



El proyecto contempla además que los inmuebles destinados a casa-habitación no tributarán Bienes Personales cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, cifra que en la actualidad es de 18 millones de pesos.



Aunque el oficialismo perdió seis lugares tras la renovación parlamentaria instrumentada el 10 de diciembre pasado, cuando pasó de contar con un total de 41 senadores propios a 35, en base a los resultados de las elecciones de medio término realizadas el 14 de noviembre, aún se mantiene como primera minoría.