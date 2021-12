Blanca Osuna: “la comisión bicameral denunciará a los jueces Llorens y Bertuzzi”

La Diputada nacional destacó las conclusiones de la reunión de este martes de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que resolvió por mayoría, su posición crítica respecto del fallo de la Cámara Federal porteña por la revocatoria de los procesamientos de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, se creará una Subcomisión que investigará el armado de causas de dicho organismo contra sindicalistas, luego de la difusión de un video donde funcionarios confirman el modus operandi.



“Se definió las respectivas denuncias contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura, por el desprocesamiento de los jefes de la AFI, desconociendo el plan masivo de inteligencia ilegal entre 2016 y 2019, y descartando la existencia de una asociación ilícita en la causa conocida como “Super Mario Bros”, explicó Osuna, integrante de la Comisión Bicameral. “El argumento de ambos camaristas, que omitió con total intencionalidad el trabajo del Congreso nacional en la recopilación de datos, la sistematización de información, la recolección de pruebas y la escucha a cientos de testigos, en un trabajo riguroso plasmado en un informe de 400 páginas, presentado en abril del año pasado, que demuestra que al menos 342 personas y 171 organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y religiosas, fueron víctimas de ese sistema ilegal, fue el supuesto intento de esos ex espías de la obtención de dinero por su cuenta o de compartir información, utilizando sus posiciones y recursos del Estado”, detalló la Legisladora entrerriana. “Es indudable que fue un plan transversal a la estructura del Estado nacional, que Arribas, Majdalani ni Macri pudieron desconocer”, agregó.



“Está claro además la vinculación política con el macrismo de algunos nombres que se repiten en Comodoro Py, que fueron y son actores sustanciales para el traslado de causas, subestimarlas o directamente archivarlas”, puntualizó Osuna. “Por eso más allá de las apelaciones de las querellas y la Fiscalía, lo denunciaremos en el Consejo de la Magistratura”, apuntó.



“Por eso también se creará una Subcomisión para la investigación de los hechos conocidos en los últimos días, donde se visualiza mediante un video a ex funcionarios de la AFI, a ex funcionarios de María Eugenia Vidal en su paso por la gobernación de Buenos Aires, e incluso a intendentes, confirmando distintas estrategias ilegales para el armado de causas contra sindicalistas”, anticipó la Diputada entrerriana.

“La Subcomisión analizará con detenimiento lo realizado por el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, hoy refugiado en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Subterráneos de Buenos Aires S.E, el exjefe de Gabinete Darío Biorci y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra”, profundizó Osuna.



“Estas definiciones de la Comisión Bicameral son contundentes e indispensables, porque nuestra Democracia merece prevenir, eliminar y condenar cualquier utilización de espionaje legal, más aún cuando se trata de un plan sistemático en el corazón del Estado, con el objetivo de amedrentar, perseguir y disciplinar opositores, gremiales, periodistas e incluso familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”, afirmó la Diputada del Frente Todos. “Se trata de una definición indispensable como sociedad, para que Nunca Más existan estos sótanos oscuros, donde incluso accionan utilizando términos como “Gestapo”, que nos recuerda a épocas de dolor, odio y muerte”, finalizó.