Lammens: "El Previaje hay que consolidarlo como una política pública"

Las previsiones sobre Previaje quedaron cortas

El despegue del turismo, que registró picos mayores a la prepandemia en materia de volumen de negocios y número de viajeros; un presupuesto septuplicado y la implementación del programa oficial Previaje para el sector; y la búsqueda de un liderazgo en el mercado internacional se destacan en el balance 2021 y las perspectivas de gestión para el año entrante que expuso el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ante Télam como parte del ciclo de entrevistas que esta agencia pública de noticias está realizando a los integrantes del Gabinete Nacional.Estamos terminando el año con números muy positivos, Los últimos fines de semana, tanto el de octubre como el de noviembre con valores muy por encima, no solamente de 2018 y 2019 sino de los últimos 10 años. Así que estamos muy contentos, entusiasmados con lo que va a ser la temporada. Sabemos que va a tener niveles de ocupación prácticamente del 100%. Esos logros nos llenan de orgullo, nos motivan y nos invitan a seguir trabajando. Pero además confirman la presunción que teníamos cuando asumimos: que el turismo iba a ser uno de los puntales del crecimiento económico de la Argentina, del desarrollo de los próximos años. Desde el Estado nacional hemos hecho una inversión enorme para sostener este sector, para que pueda llegar al otro lado de la orilla.Vamos a terminar diciembre septuplicando el presupuesto inicial, muy apalancado en Previaje, que fue un programa extraordinario, que funcionó muy bien en todo el país, que es impresionante la repercusión positiva que ha tenido en las economías locales, sin ninguna duda, pero también en los usuarios. Más de 3 millones de argentinos y argentinas usaron ese programa, Se fueron de vacaciones con ese programa y resultó una experiencia virtuosa desde todo punto de vista: para la economía nacional porque moviliza ahorro privado, descomprime la demanda de dólar y hace más eficiente el gasto público porque el Estado Nacional de cada peso que invierte recupera 8,3.Tenemos un proyecto que conlleva cambiar la lógica tradicional de promoción que tenía este Ministerio, que era promocionar los destinos (turísticos) de la Argentina. Nosotros decíamos que con eso no alcanzaba, que hacía falta una Secretaría de Desarrollo Turístico que pensara en infraestructura para el sector, en inversiones, en generar las condiciones para que los privados se animaran a invertir, que acompañara este crecimiento. Hemos hecho un programa de infraestructura pública que no existió nunca en la historia en materia de turismo: más de 3.000 millones de pesos, financiados por el Impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria); obras en más de 150 localidades. Vamos a enviar una ley al Congreso en marzo, que trata justamente de generar certidumbre para la inversión privada y también generar algunos beneficios.Yo soy muy optimista. La idea es que la ley llegue al final de un largo recorrido en el que hay que hablar con todos los sectores políticos, los gobernadores, el sector privado. Este proyecto tiene que ser votado por unanimidad. Todos los argentinos nos hemos dado cuenta, en especial después de la pandemia, de la importancia que tiene el turismo para el país: para las economías regionales, como ingreso de divisas, como gran generador de empleo.Sí, por supuesto. Nosotros tenemos algunos mercados que consideramos estratégicos. El turismo de los países vecinos y regionales es el principal ingreso que tenemos, pero tenemos apuntados algunos otros mercados; uno de ellos es China. Nosotros hicimos un convenio antes de la pandemia con CTrip, la principal empresa de viajes de turismo de China, con más de 400 millones de usuarios. Tenemos un plan de incentivo para la llegada del turismo chino, de promoción (de la Argentina) en China. Estamos trabajando con aerolíneas para tener código compartido con algunas empresas de aviación de China que puedan venir directamente a la Argentina.Sí, la semana pasada tuve una reunión con mi par de Uruguay, para trabajar en promoción conjunta sobre todo en los destinos de larga distancia. Luego con una aerolínea peruana, y les decía que para esos viajes, de China por ejemplo, hay un producto que es Machu Picchu, un producto que es Cataratas y un producto que es Calafate, Ushuaia y la Antártida. Sin ninguna duda hay una oportunidad de trabajar en forma conjunta en la región.En principio, la ministra (de Salud, Carla) Vizzotti, a través de una medida administrativa, confirmó el pase sanitario, que, lejos de ser un impedimento, un requisito más, es un gran cuidado de todos. Hace que más del 80% y pico de la población que está vacunada pueda hacer las acciones que estaba acostumbrada a hacer y que aquellos que todavía no se vacunaron se tengan que vacunar.Ese es el gran objetivo, que se logra no impidiendo que los argentinos salgan sino que vengan más turistas. En eso estamos trabajando y tenemos resultados extraordinarios. En términos de demanda, algunos números nos sorprenden hasta a nosotros mismos. Antes, los principales países de los que venían eran los limítrofes; hoy, tercero está Estados Unidos, y eso habla de la demanda que tiene Argentina en el Hemisferio Norte. Nosotros tenemos un plan de desarrollo en Europa, específicamente en Italia y España, pero Argentina tiene que trabajar en un plan de largo aliento, que incluya formación, capacitación. El año que viene vamos a tener un plan muy ambicioso en ese sentido, de formación en idiomas, en servicios, para cada uno de los sectores de la cadena turística.Lo primero a señalar es que se trata de una decisión que obedece a una situación económica y a la decisión del Gobierno y la responsabilidad de cuidar los dólares que tenemos en el Banco Central. No es una medida intempestiva, irracional; tiene que ver con cuidar los dólares que necesitamos para crecer como país; que necesita la industria para proveerse de insumos, que necesitan las pymes para poder seguir creciendo.Entendemos que una industria como el turismo se puede ver perjudicada porque para tener buena conectividad y muchos asientos necesitamos vuelos de ida y vuelta, con gente que vaya y que venga, así que estamos trabajando. Ya hubo reuniones entre las cámaras y el Banco Central, así que creo que vamos a llegar a una solución.El ministro Matías Lammens aseguró que las previsiones más optimistas en torno al Previaje quedaron cortas este año, luego de que ese plan septuplicara lo facturado en su primera edición y, por estos días, tenga la perspectiva de llegar a los 75.000 millones de pesos en los últimos días de 2021.Ya estamos. Llegamos a 70.000 millones. Como le comenté al Presidente (Alberto Fernández), todas las estimaciones del Previaje quedan cortas, por suerte. Creo que vamos a estar arriba de los 75.000 millones de pesos para fin de año. Es un éxito contundente, rotundo, porque es un gran incentivo de la demanda, que moviliza ahorro privado también, entonces el Estado recauda en las dos instancias: en la primera compra que hace el turista y vuelve a hacerlo con la tarjeta que nosotros le damos.Saliendo de la cuestión presupuestaria, la cuestión material, a mucha gente le posibilitó irse de vacaciones, gente que no pensaba irse, que tenía dudas o no llegaba con el dinero, esta fue la herramienta que le posibilitó decir "bueno, me tomo unos días con la familia, con mis amigos…".Y de esos tres millones de personas que los usaron, 300.000 son beneficiarios de Pami. Porque los adultos mayores fueron quienes peor la pasaron, quienes más cuidados tuvieron que tener, más tuvieron que estar guardados.El plan funcionó de una manera extraordinaria para todos los sectores sociales, para todos los sectores económicos.Es un programa que genera empleo. Estamos viendo los indicadores de noviembre de la recuperación de empleo en localidades turísticas y hay algunas que están en 1,5 en términos de ocupación y tiene que ver, sin ninguna duda, con el Previaje. Eso explica el crecimiento del presupuesto en turismo y explica también la visión estratégica que tenemos del turismo como uno de los sectores de recuperación importante para la Argentina.El turismo tiene una enorme posibilidad de generación de divisas, una gran capacidad de recuperación del empleo, rápidamente, ya lo estamos viendo en estos números que le comentaba. Así que hacemos inversiones, desde lo público, generando las condiciones para que el sector privado también invierta. Tenemos la convicción de que necesitamos que el sector privado acompañe el crecimiento de la Argentina; no alcanza sólo con el Estado presente.