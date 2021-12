"Pensar en restricciones hoy es muy difícil" dijo la Secretaria de Salud

Alta demanda de testeos



“Pensar en restricciones hoy, en una comunidad con alto nivel de cansancio, agotamiento e intolerancia que han generado estos 22 meses que llevamos de pandemia, es muy difícil”, sostuvo Carina Reh, secretaria de Salud de la provincia. “Es muy complejo, creo que no hay margen para eso”, agregó respecto a la posibilidad de que se apliquen nuevamente medidas que restrinjan la circulación de la población ante el aumento de casos de coronavirus.En cambio, consideró necesario “apelar al sentido común y al cuidado personal” y también buscar “estrategias comunes que puedan lograr la adherencia de toda la comunidad, independientemente de las edades, que nos permitan vivir un poco más tranquilos y que no resientan el sistema sanitario, sobre todo a nivel de internación”.La funcionaria hizo estas declaraciones a, al ser consultada por el aumento de casos de coronavirus que se registra en la provincia y en todo el país.Por otro lado, Reh informó que en la última semana se registró “un incremento de la concurrencia a las guardias y a las postas respiratorias”, de las pruebas diagnósticas (testeos) y también de “la tasa de positividad de esos testeos, a un 20%”.Explicó que “esto generará una demanda muy importante para los equipos de salud” y en ese sentido advirtió que habrá “una sobrecarga en el sistema prehospitalario y en la consulta ambulatoria”. Por eso aseguró: “Tenemos que preparar todos los efectores para poder abastecer la capacidad de demanda en cuanto a los testeos”. Dijo que se buscará “aumentar la capacidad de test diagnósticos en las diferentes localidades y desarrollar estrategias para facilitar el acceso a los testeos”.Reh informó que en Entre Ríos todavía hay predominancia de la cepa Delta, pero señaló que “hay que ver qué pasa con la cepa Ómicron”.Comentó que con estas cepas el cuadro se presenta con rinitis inespecífica, diarrea, cansancio y dolor de cabeza. Advirtió que la población, como ya está vacunada, “minimiza los síntomas, no concurre a ser evaluado y sigue circulando con el virus. Y eso es lo que genera la contagiosidad”.Por eso le solicitó a la población que “cuando está con síntomas no concurra a los lugares de trabajo, a eventos y reuniones cuando” y utilice barbijo “en lugares cerrados donde no hay circulación de aire, que es donde se genera el mayor índice de contagio”.