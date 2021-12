Carbonell: “se debe seguir trabajando para fortalecer aún más a la Justicia”

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell consideró que luego de transitar dos años atípicos inmersos en una pandemia mundial sin precedentes, que aún no ha terminado y que ha traído consigo cambios en el trabajo cotidiano, nuevos desafíos y proyectos, el Poder Judicial supo llevarlos adelante con profesionalismo, compromiso y seriedad. Al reseñar las actividades realizadas durante su presidencia (bienio 2020-2021) aseguró que las mismas tuvieron como eje fundamental garantizar la prestación del servicio de Justicia de manera óptima atendiendo las circunstancias que se fueron presentando diariamente.Carbonell recordó que el Poder Judicial de Entre Ríos sufrió aislamientos preventivos, contagios y dolor por fallecimientos de algunos de sus integrantes. “Nadie estaba preparado para enfrentar esta situación. Es así que se debió recurrir rápidamente al desarrollo y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas de trabajo para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial por fuera del esquema tradicional”, dijo.Desde el STJ, en todo momento, se promovieron medidas de protección sanitaria con el fin de impedir la propagación del virus, resguardar la salud de los/as agentes, operadores judiciales y de la ciudadanía; y a tal fin se elaboraron protocolos y se establecieron medidas de higiene y seguridad.Asimismo destacó que las actividades realizadas demuestran claramente que la calidad y eficiencia de la prestación del servicio de Justicia ha sido una preocupación permanente de cada uno de los vocales que forman parte del Superior Tribunal de Justicia y de todos los miembros del Poder Judicial, cuyo destinatario final es la sociedad, cuyos componentes son titulares del acceso a una tutela judicial efectiva.Carbonell manifestó que “hoy podemos decir que el Poder Judicial, se encuentra atravesando una crisis de confianza, de credibilidad, a la par de diversos cuestionamientos, que no siempre responden a datos de la realidad. Lo cierto es que la ciudadanía espera una Justicia expeditiva, comprometida y transparente, y en ocasiones, esto no sucede. Por ello, debemos trabajar diariamente para fortalecer aún más a la Justicia entrerriana, buscando consolidar la eficiencia y que se comprometa con los intereses de nuestros ciudadanos, y brindar la respuesta más justa y rápida”.Por otra parte, agradeció a los integrantes de la magistratura y al personal judicial por el trabajo realizado y el compromiso asumido durante estos 2 años.Finalmente agregó que “a pesar de lo mucho que se ha hecho, siempre queda la posibilidad de mejorar. Somos conscientes que con el compromiso de todos y todas vamos a seguir creciendo y velando por brindar un adecuado servicio de Justicia, que resuelva sus conflictos, construyendo una democracia con estricto apego a sus instituciones y a la ley, y compensando las desigualdades sociales”.