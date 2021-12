El Senado convocó formalmente a sesión para aprobar cambios en bienes personales

En la sesión, pautada para las 15:00, la vicepresidenta Cristina Kirchner volverá a reunir a los senadores para un último debate antes de la fiesta de Fin de Año.



El tema central en la ocasión será el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes personales que la semana pasada el oficialismo aprobó con cambios la Cámara baja, por la diferencia mínima de votos: 127 positivos contra 126 rechazos.



La iniciativa -presentada por el Frente de Todos- había sido aprobada por la Cámara alta por unanimidad meses atrás, pero luego el oficialismo lo dejó en stand by en Diputados y este fin de año resurgió por un reclamo de Juntos por el Cambio para tratarlo antes del 31 de diciembre, de manera que las correcciones tuvieran vigencia desde el 1 de enero de 2022.



Durante el inicio de la sesión en la que se cayó el Presupuesto 2022 en Diputados, la oposición de Juntos por el Cambio forzó la discusión de Bienes Personales para emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda para que en la siguiente sesión tratara la iniciativa para llevar el mínimo no imponible de los actuales 2 millones de pesos a 6.



El martes pasado, el Frente de Todos logró introducirle una modificación para que suba la alícuota de 1.25 a 1.5 por ciento para quienes tengan declarados bienes por más de 100 millones de pesos, y a 1.75 por ciento en patrimonios superiores a los 300 millones. Se mantiene la alícuota del 2.25 para bienes declarados en el exterior.



Por otra parte, la iniciativa estipula que de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos -actualmente es de 18 millones de pesos-.



Además, esos montos "se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior".

Por ser cámara de origen, los senadores podrán aprobar el texto nuevo o insistir con el inicial, aunque para eso deberán reunir los dos tercios de los votos.



El Frente de Todos, ahora sin mayoría, buscaba por estas horas asegurarse el respaldo de algunos aliados provinciales para avanzar con el proyecto y cerrar el año con una victoria, luego de la dura derrota que significó el rechazo del Presupuesto 2022.



El Frente de Todos es la primera minoría con 35 senadores pero perdió la mayoría propia en las últimas elecciones: aún en esas circunstancias en el oficialismo reina el optimismo porque confían en conseguir el apoyo de sus habituales aliados Alberto Weretilneck, de Río Negro, y de la misionera Magdalena Solari Quintana.



El ex gobernador rionegrino respaldó el dictamen del Frente de Todos durante el debate en la Comisión de Presupuesto constituida el miércoles pasado, lo cual anticipa su postura en el recinto, mientras que Solari Quintana pertenece al interbloque Provincias Unidas, que en la Cámara baja apoyó la iniciativa del oficialismo.



Para habilitar el quórum, el oficialismo necesita la mitad más uno de los presentes sentados en el recinto: eso significa que si Juntos por el Cambio decide no contribuir al quórum, el Frente de Todos deberá tener asistencia perfecta y además asegurar que estén en sus bancas sus dos aliados provinciales.



