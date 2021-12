Alberto Fernández firmó el consenso fiscal con los gobernadores

El presidente Alberto Fernández afirmó que la firma del nuevo Consenso Fiscal con 23 provincias implica "garantizar un crecimiento equilibrado" del país bajo un sistema "federal", al tiempo que criticó a la administración de la ciudad de Buenos Aires por negarse a rubricar ese convenio.



"Celebro que hayamos logrado el consenso de 23 jurisdicciones y lamento que haya quedado sin firmar la ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos", planteó el mandatario al encabezar el acto en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada.



En su discurso, Fernández ponderó la puesta en marcha del nuevo consenso fiscal porque, dijo, implica un "paso más para garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina, preservando la autonomía de las provincias y profundizando el sistema federal".



El jefe de Estado, que estuvo acompañado en la cabeza de la mesa por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía e Interior, Martín Guzmán y Eduardo "Wado" De Pedro, respectivamente, y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, ponderó el acuerdo firmado con los gobernadores porque "sirve mucho en la discusión con el FMI" por el pago de la deuda externa, al presentar un país que "proyecta al futuro en términos fiscales racionales, y con el consenso de todos los gobernadores".



"Nos ayuda a demostrar que estamos trabajando con la participación de todos, buscando consenso, y que busca las mejores prácticas, con simplificaciones y transparencia en los mecanismos recaudatorios", además de ir "promoviendo poco a poco el desendeudamiento provincial", añadió el mandatario sobre el nuevo Consenso Fiscal.



Para Fernández, el Consenso Fiscal sirve para "garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina, preservado la autonomía de las provincias y profundizando el sistema federal".



Por otro lado, el mandatario planteó además: "Es muy interesante poner en debate algo que nos hemos propuesto como un objetivo, que es buscar la progresividad del sistema recaudatorio para que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y que podamos poner en discusión en 2022 un impuesto como el Impuesto a la Herencia", porque "tiene que ver con la progresividad que el sistema impositivo reclama".



También calificó de "muy interesante" que a los fines de la seguridad jurídica dar "un horizonte claro sobre cual es el proyecto fiscal" para la Argentina, "autolimitándose cada gobernador a los límites, a los topes que tienen las distintas alícuotas".



Por su parte, Manzur señaló la importancia de que el consenso "en el corto plazo se traduzca en previsibilidad" y otorgue "sustentabilidad".



El acuerdo se logró a través del trabajo "de los equipos técnicos de las jurisdicciones" con el Ministerio del Interior, explicó Manzur, quien abogó por "cerrar brechas en la Argentina, con una mirada optimista para un futuro mejor", y remarcó que el Consenso Fiscal es "una herramienta" para 2022.



En tanto, De Pedro destacó que 23 provincias "por tercera vez firman el Consenso Fiscal, que devuelve autonomía y equilibra la situación impositiva de las provincias".



"Generamos discusiones, logramos muchos puntos de acuerdo", resaltó De Pedro, y refirió que "sirve para la colaboración fiscal para simplificar y modernizar el sistema tributario, corrige desequilibrios y privilegios en desmedro del conjunto de las provincias y promueve el desendeudamiento provincial en dólares".



El ministro aclaró que este consenso "no aumenta impuestos, sino que "pone tope a las alícuotas actuales", y además "no genera nuevos impuestos", sino que "abre la discusión" debido a "la diversidad de criterios de las provincias".



Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de San Juan, Sergio Uñac; de Salta, Gustavo Sáenz; de Río Negro, Arabela Carreras; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Buenos Aires, Axel Kicillof.



También lo hicieron la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; de Entre Ríos, María Laura Stratta; de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.



Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitaron actualizar los parámetros del acuerdo.