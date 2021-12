Reducción del plazo para aplicar el refuerzo: cómo se definió en Entre Ríos

Sociedad Aconsejan reforzar a los 4 meses vacunación a personal de salud y mayores de 60

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió acortar aEsta decisión fue aprobada por las 24 jurisdicciones y en el comunicado, el Ministerio se indica que "esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos, sino ay muertes a quienes tienen más exposición y riesgo".A su vez, alentaron a que aquellas personas que no se vacunaron con ninguna dosis, las internaciones y muertes siguen estables a pesar del aumento exponencial de contagios."La incidencia de mortalidad en las últimas cuatro semanas fue de 4,73 cada 1.000.000 de habitantes en personas vacunadas con dos dosis y de 10,76 cada 1.000.000 de habitantes en personas que no iniciaron esquema de vacunación", expresaron en el comunicado.Asimismo, la cartera nacional de Salud, dejó a criterio de las provincias, la adecuación a la nueva resolución. De esta manera,Una resolución del Ministerio de Salud, a la que accedióEn la circular del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se indica que “el intervalo mínimo establecido para estar en condiciones de recibir la dosis dedesde la fecha de aplicación, de la última dosis que finalizó elAdemás, explicita que “para los demás grupos (”. Asimismo, se aclaró que “las vacunas disponibles y habilitadas para realizar dosis de refuerzo son Sputnik 1er componente, Pfizer y Astrazeneca”, se notificó.Cabe recordar que en principio, el plazo para la aplicación de la tercera dosis se había fijado en seis meses que luego fue acortado a cinco, aunque ante la llegada de la "tercera ola" de contagios se resolvió ahora, reducirlo un mes más y establecerlo en cuatro para los grupos de riesgo.El Monitor Público de Vacunación de la Nación muestra que 37.870.906 personas recibieron una dosis, 32.321.657 tienen esquema completo, y 2.251.509 recibieron una dosis de refuerzo.En las últimas semanas se viene registrando un marcado aumento de los contagios, mientras que se espera que por las Fiestas los números aumenten todavía más en las próximas semanas.