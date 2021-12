Firman nuevo Consenso Fiscal: según el gobierno, no propicia suba de impuestos

Economía El Gobierno analiza implementar el impuesto a la herencia

Funcionarios del Gobierno nacional aseguraron que el nuevo Consenso Fiscal que el presidente Alberto Fernández firmará hoy con la mayoría de los gobernadores "devuelve autonomía" a las provincias y "no propicia" un aumento de impuestos sino una "armonización tributaria". El pacto promueve la creación del impuesto a la herencia y habilita en algunos distritos subas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos. La ciudad de Buenos Aires será la única ausente.El funcionario reafirmó que junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y tal como lo solicitó el Presidente, se trabajó en acuerdos "atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal"."Por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos, a excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires", expresó el funcionario.De Pedro sostuvo así que "es momento de generar políticas pensando en una Argentina con más industria, empleo y crecimiento".Por su parte, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, señaló que el Consenso Fiscal apunta a devolverles "autonomía política" a las provincias, aseguró que desde el Ejecutivo Nacional se pretende "una armonización tributaria" y descartó que se esté propiciando "un aumento de tributos"."Estamos haciendo una corrección específica que les devuelve autonomía a las provincias y también les da estabilidad y seguridad jurídica a las provincias y a los contribuyentes respecto a los impuestos provinciales", explicó Batakis en diálogo con Radio 10.De este modo, los contribuyentes podrán tener más previsión debido a que sabrán cuál es el "máximo que las provincias pueden cobrar" porque las alícuotas serán las que se "estipulan en este consenso para el año que viene y los próximos años"."Esto no quiere decir que estemos propiciando un aumento de impuestos sino que simplemente lo que se está haciendo es que haya una armonización tributaria en impuestos provinciales entre todas las provincias, es lo máximo que pueden cobrar", agregó.La funcionaria explicó que el Gobierno nacional impulsa "una redacción nueva" de este acuerdo firmado en 2017 porque "estipulaba muchas cláusulas con las que los gobernadores no estaban de acuerdo"."En aquel momento lo que se le pedía a las provincias era que firmasen a cambio de que pudiesen tener más obras o distintas líneas de crédito que el Gobierno nacional hubiera otorgado a las provincias. Estas cosas efectivamente no sucedieron", reseñó Batakis.Y detalló: "El cronograma de reducción de autonomías provinciales que había fijado el macrismo estaría vigente si las provincias no firman".Además sostuvo que el año que viene los gobernadores "no van a necesitar firmar un consenso específicamente" por los tributos provinciales.La funcionaria también aclaró que en el caso de "alguna alícuota en particular", como Ingresos Brutos, si "es la primera vez que ponemos un límite básicamente tiene que ver con que la Ciudad de Buenos Aires aumentó la alícuota para las actividades financieras".Batakis también recordó que el Gobierno porteño "aumentó sus impuestos un 52 por ciento para el año 2022 para todos".Sobre la abstención de las provincias La Pampa y San Luis, explicó que como "no habían firmado" originalmente el texto, "no se ven en la necesidad de tener que firmar hoy" pero que de todos modos "acompañan la iniciativa".En tanto, el gobernador de la provincia de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, aseguró que el Consenso Fiscal "está razonablemente bien" y señaló que "es equivocado decir que aumenta impuestos"."En líneas generales creemos que está razonablemente bien el consenso fiscal", comentó Valdés en diálogo con Radio 10, a la vez que confirmó que viajará a la ciudad de Buenos Aires para firmar el acuerdo.El mandatario provincial detalló que es el cuarto acuerdo que firmará su provincia y que este convenio "tiene condiciones generales donde las provincias y la Nación se comprometen a determinadas acciones".El acto de firma se llevará a cabo a las 17 en Casa de Gobierno, con gobernadores y representantes de todas las provincias del país, junto al Presidente, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.