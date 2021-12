Bordet: “Gobernamos con criterio amplio y velamos por los intereses de todos”

El mandatario, al entregar viviendas en Caseros, ratificó su compromiso de trabajo con los intendentes de todos los partidos políticos. “Estamos para trabajar por las comunidades y hacerlo con un criterio amplio, sin egoísmo, y entendiendo que desde el cargo que ocupamos por el voto popular, tenemos la obligación de velar por los intereses de todos”.En ese marco, puso de relieve el respaldo del gobierno nacional en estos dos años de gestión de Alberto Fernández al sostener que "teníamos muchas acciones de gobierno que no las podíamos llevar adelante porque no teníamos financiamiento, y en estos años tuvimos un apoyo muy importante del gobierno nacional para concretarlas".En ese sentido, ejemplificó que "teníamos el proyecto para la repavimentación de la ruta 32 en el tramo que va de Viale a Crespo, una zona importante para la producción y tránsito vecinal. Es una obra que insume 2200 millones de pesos y estábamos buscando financiamiento, y obtuvimos un préstamo con una tasa bajísima, del Ministerio de Economía de la Nación que nos permitió licitar esa obra".Agregó que la anunció en noviembre, "muchos decían que era una medida electoralista, lo cierto es que el día 24 de enero se abren los sobres en Viale de esta obra. "Menciono esto como un ejemplo, porque estamos consiguiendo financiamiento y recursos para poder realizar muchas obras en distintos lugares".Explicó que esto se logra "porque hay un gobierno nacional que dispone de recursos para hacer ese tipo de obras, y cuando eso sucede nosotros podemos liberar también fondos provinciales para hacer".En este marco, agregó otro ejemplo, en Concordia "nos alcanzaba para hacer un sólo acceso, no para hacer dos. Ahora, cuando el gobierno nacional dispuso poder hacer la repavimentación de todo el acceso por ruta 4, eso me permitió liberar fondos para poder hacer la obra del nuevo acceso de la ruta 14 pasando por Osvaldo Magnasco hasta Villa Zorraquin. Hoy las dos obras están en ejecución".Resaltó que esto se hace "cuando hay esa sintonía que permite trabajar". Por eso digo, "si tomamos en cuenta metas que me había propuesto cuando comenzaba el 2021 con un horizonte complejo por la pandemia, y cerrando este año, la verdad que hemos superado ampliamente lo que teníamos previsto". Aunque agregó que "en el tintero siempre quedan cosas y las vamos a continuar en 2022".Bordet entregó en Caseros 16 viviendas construidas en el marco del Programa Primero tu casa, con una inversión del gobierno provincial de 56 millones de pesos.Lo acompañaron el intendente de Caseros, Ramón Cornejo; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; el senador provincial, Horacio Amavet; el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, Marcelo BisogniAllí, el mandatario dijo "que es una emoción poder compartir con todos ustedes un momento tan importante en la vida de cada familia, como recibir un techo propio para poder desarrollarse con su familia, con mucha prosperidad y salud para cada una de las familias, es mi deseo".Recordó que habló con el intendente y el senador de la importancia que es tener obras de infraestructuras en las ciudades de la provincia, "esto hace que se mejore la calidad de vida, que se pueda afincar una familia, que tengo que buscar otros horizontes, que pueda realizarse aquí en el pueblo con su familia con sus proyectos de vida y para eso estamos".Apuntó que recordaba cuando llegó a Caseros, "que hace un tiempo atrás venimos a inaugurar la obra de gas natural y usted intendente me mostró el terreno que disponía la municipalidad para hacer las viviendas y llegar hoy y ver las viviendas terminadas la verdad es una sensación de mucha gratificación desde lo que significa la gestión".En ese sentido, agregó que el intendente le manifestó que "tiene a disposición otros dos terrenos para poder construir 16 viviendas más, así que en los próximos meses estaremos licitando 16 nuevas viviendas más en Caseros".Por otro lado, dijo que en esta oportunidad "poder realizar aportes a instituciones que hacen mucho por la comunidad es una obligación y un deber que tenemos de apoyar las organizaciones que trabajan por la comunidad", y mencionó el Centro de Jubilados, y los clubes Juventud y Los Gorilas, "que generan actividad social pero también recreativa, sirven para la contención de muchos jóvenes que a través del deporte pueden canalizar todas sus aspiraciones e inquietudes y tienen un lugar para poder realizarse".En ese marco, se refirió a Caseros como una “comunidad pujante que crece, tengo muchos afectos, familia y vi crecer exponencialmente la ciudad, he tenido la oportunidad también como gobernador de estar en los hermosos carnavales que tiene y la fuerza y empuje de la gente hace que nos obligue a trabajar más y mejor para que podamos ir encontrando las soluciones a los distintos problemas que se nos presentan todos los días”.“Nadie se realiza solo en una comunidad, sino desde el conjunto y trabajando juntos con la intendencia, la provincia y el gobierno nacional, sin dudas podemos ir mejorando y logrando más prosperidad para esta hermosa ciudad. Muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo", concluyó.