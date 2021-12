Villaguay: el Enacom interviene LT27 tras renuncia de su actual licenciatario

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidió la intervención de LT27 Radio La Voz del Montiel, de Villaguay, ante la renuncia de su actual licenciatario, el dirigente Adalberto Álvarez.En una resolución fechada este jueves 23, el Enacom declaró «extinguida la licencia citada» que detentaba Álvarez «en atención a la renuncia a la misma formulada» por el hasta ahora licenciatario de la AM del centro de la Provincia.El organismo resolvió además «delegar en el Presidente del Directorio la designación de un delegado administrador a los fines de la continuidad de los servicios, en uso de la facultad otorgada por el artículo 50, in fine, de la Ley N° 26.522, la que se extenderá hasta la nueva adjudicación de la licencia. El delegado administrador que se designe tendrá amplias y suficientes facultades para asegurar la continuidad del servicio y conservar su infraestructura, y preservar las fuentes de trabajo, hasta la nueva adjudicación».La radio arrastraba conflictos gremiales con su personal y Álvarez ya había adelantado dos meses atrás su firme decisión de abandonar la licencia y retirarse. Incluso, en medio del conflicto con su personal llegó a cerrar por un día la emisora.«Mi voluntad y mis esfuerzos no alcanzaron. Más allá de lo expresado por las partes, insistir con la continuidad de la radio ha representado un perjuicio económico, anímico y de salud para los trabajadores y mi persona, como director y titular. Es hora de asumirlo y que el patrimonio total sea utilizado para resarcir lo adeudado. Por mi parte estoy abierto a toda propuesta».De ese modo tajante, el hasta ahora dueño de LT27 Radio La Voz del Montiel, de Villaguay, reiteró e octubre pasado el anuncio que había hecho a mitad de año: que la emisora resulta inviable económicamente y que el único camino posible es el cierre. Así se lo reveló al diario El Pueblo, aunque evitó abundar en más apreciaciones “hasta que quede clara la situación».La radio fue fundada por el cura José Lavini en 1971. A la muerte del sacerdote, quedó al frente de la emisora su secretaria parroquial, Alicia Fauts, y a su fallecimiento, lo hizo su esposo, Juan Carlos Andreoli, que fue quien se la vendió a Álvarez. Fuente: (ERA)