Bordet acordó con el presidente darle continuidad a los programas de vivienda

A pesar de la quita recursos que significa para Entre Ríos el rechazo de la oposición al Presupuesto nacional previsto para 2022, el gobernador Gustavo Bordet acordó con el presidente Alberto Fernández la continuidad de los programas de vivienda el próximo año.Así lo hizo saber el mandatario este jueves en Villa Mantero al inaugurar viviendas, entregar ambulancias y anunciar la ampliación de los hospitales de esa localidad y Basavilbaso.Bordet apuntó que "el no tener presupuesto nacional complejiza todas las cosas, la verdad que a veces no se entiende, porque lo que va a ocurrir con el presupuesto nacional es que haya menos ingresos para la provincia de Entre Ríos. Esto es lo que a veces uno no se explica, que hay legisladores que en campaña se comprometen a trabajar por los intereses de la provincia y al rato de asumir hacen exactamente lo contrario".De todos modos, explicó que estuvo con el presidente Alberto Fernández, y se "comprometió que se iban a ejecutar todas las obras que estaban previstas, por eso es que no vamos a sufrir retrasos en los programas de vivienda, por eso también es que las 20 viviendas están garantizadas con fondos para poder aplicarse las mismas así que en ese camino vamos a estar trabajando".El gobernador Gustavo Bordet visitó este jueves Villa Mantero, donde resaltó que “continuamos equipando y ampliando nuestro sistema de salud para dar rápida respuesta a la población”.Allí, tras entregar dos ambulancias, una para el hospital Andrés Sanguinetti de Villa Mantero y otra para el hospital Sagrado Corazón de Basavilbaso, anunció la ampliación de dichos nosocomios.En primer término y acompañado por el intendente de Villa Mantero, Hernán Niz, el mandatario entregó viviendas construidas en el marco del Programa Primero tu casa, con una inversión del gobierno provincial de casi 15 millones de pesos. También, se entregaron aportes.Acompañaron a Bordet los ministros de Salud, Sonia Velázquez y de Producción, Juan José Bahillo; el senador provincial, Horacio Amavet; el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, Marcelo Bisogni.En su discurso, el gobernador dijo que "es muy gratificante poder estar en esta jornada de trabajo que llevamos adelante con el intendente Niz, para llegar en tiempo y forma, justo antes de las Fiestas cumpliendo con el sueño de 10 familias de tener el techo propio. La municipalidad y el intendente pusieron mucho para que estas viviendas se terminen porque una empresa había quebrado y había que tomar la decisión de llevar adelante la obra y la verdad que la municipalidad hizo un aporte invalorable".Adelantó que además, que la municipalidad donó un terreno para construir 20 viviendas más "que estaremos licitando a partir de enero o febrero para poder estar para esta fecha del año que viene inaugurando las viviendas".Destacó que la visita "es la oportunidad para recorrer la ciudad, ver que obras están haciendo falta, conversar de qué manera trabajamos en conjunto para que haya desarrollo y prosperidad en la localidad".Bordet apuntó que "el no tener presupuesto nacional complejiza las cosas, la verdad que a veces no se entiende, porque lo que va a ocurrir con el presupuesto nacional es que haya menos ingresos para la provincia de Entre Ríos. De todos modos, explicó que estuvo con el presidente Alberto Fernández, el martes y "comprometió que se iban a ejecutar todas las obras que estaban previstas, por eso es que no vamos a sufrir retrasos en los programas de vivienda, por eso también es que las 20 viviendas están garantizadas con fondos para poder aplicarse las mismas así que en ese camino vamos a estar trabajando".El gobernador informó que “va a haber una ampliación del hospital Saninetti (de Villa Mantero) y también va a haber una ampliación del hospital de Basavilbaso, porque invertir en salud es algo que en esta época donde la pandemia puso en riesgo la vida de muchas personas tenemos que preparar nuestro sistema de salud para dar rápida respuesta a la población”.Por otra parte, indicó que la provincia adherirá al pase sanitario, "para concurrir a eventos tanto al aire libre como eventos cerrados va a tener que presentar cada uno quien quiera participar la constancia de las dos dosis aplicadas", y explicó que al control "tienen la obligación de ejercerlo los organizadores de los eventos, son los encargados de llevarlo adelante y nosotros como provincia con la colaboración de los municipios vamos a fiscalizar que efectivamente eso se cumpla".El intendente de Villa Mantero, Luis Hernán Niz, destacó que el gobernador junto al equipo de trabajo "siempre estuvo ayudando a Villa Mantero" y recordó que en marzo de 2020 "tuvimos dificultades económicas en nuestro municipio y estuvo dándonos una mano en el pago de los sueldos, aguinaldo y con muchas obras que recibimos para la localidad en estos dos años".Puso de manifiesto "la alegría enorme que es para nuestra comunidad, para el hospital contar con una ambulancia, esto es un regalo de Navidad”.Al dirigirse a los beneficiarios de las viviendas, dijo que "me pone orgulloso y feliz ser partícipe esta tarde de poder entregar casas por lo que significa la vivienda para las persona, dignifica la vida de las personas, a todos los beneficiarios que llenen de alegría sus hogares, estamos muy contentos y los felicitamos por estas casas que van a recibir, y ojalá mucho vecinos tengan la oportunidad de recibir sus casa”.En tanto que aseguró que “vamos a seguir trabajando y gestionando, sabemos que hay una voluntad política de nuestro gobernador y también nuestro presidente del IAPV, que fue muy importante para concretar esta obra y nos dio una mano grandísima para terminar esta obra que lamentablemente por cuestiones que o tienen que ver con los gobiernos provincial o municipal, quedó inconclusa porque quebró la empresa”.“Eso y ya forma parte del pasado y la realidad es que hoy somos partícipes de un acto tan lindo como es la entrega de viviendas para familias de Villa Mantero, y vamos a seguir gestionando para que mucha más gente tenga esta posibilidad", concluyó.En su visita, el gobernador recorrió la obra del polideportivo municipal, para el que entregó un aporte para la construcción de una piscina olímpica.En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, inaugurará 10 viviendas en la localidad de Villa Mantero, departamento Uruguay.Las unidades habitacionales tienen una inversión de 14.878.766,89 pesos y están compuestos por dos viviendas monoambiente, cuatro viviendas de un dormitorio; y cuatro viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.En la oportunidad se entregaron aportes a la comuna de Libaros para la compra de cubiertas con cámara para camión y tractor.Además, a la municipalidad de Villa Mantero para la construcción de la piscina olímpica en el polideportivo municipal y para completar el pago de la compra de un minibús.También, recibió un aporte la municipalidad de Herrera para la adquisición de prensa enfardadora.Además, a la comuna de Rocamora para la adquisición de una desmalezadora.