Juicio: Contadora amplió su declaración indagatoria

La contadora Corina Cargnel, responsable interna de los números de la empresa Next/Formato Urbano, amplió su declaración indagatoria explicando ante el Tribunal de Juicio las razones, motivos y contextos de los movimientos contables sobre los que la Fiscalía estribó para acusar a la firma y a otras involucradas en la causa de haberse cartelizado para perjudicar al Estado.



Con la emoción que la quebró en varios tramos de su intervención, pidió a los jueces que los inocentes “no paguemos una lucha de poderes para ver quién es más fuerte, con la política de por medio”



Al igual que hizo en su primera intervención en las audiencias, el tramo más relevante de la exposición de la imputada Cargnel estuvo en la explicación que dio de los movimientos contables de los cuales la Fiscalía sospechó y que terminaron siendo el motor de este tramo de las investigaciones en el que está bajo la lupa si Next/Formato Urbano; TEP; Montañana Publicidad y Bustamante Publicidad cartelizaron o no la publicidad oficial de vía pública y si las primeras son propiedad de quienes figuran en los papeles (Emiliano Giacopuzzi; Luciana Almada; Alejandro Almada y Maximiliano Sena) o si éstos son meros testaferros de Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.



“Quiero demostrar mi inocencia, aunque mi abogado me dijo que yo no tengo que demostrar nada”, dijo entre sollozos al comienzo de su intervención. El presidente del Tribunal, José María Chemes, le pidió tranquilidad y le sugirió que se tome todo el tiempo que necesite para poder hablar. Luego de unos minutos, Cargnel retomó el hilo. Su exposición insumió toda la mañana y varias horas de la tarde.



La profesional, que además es docente en la Uader, detalló cómo fue que se vinculó con los empresarios a partir de una práctica académica. Primero en 5 Tipos, la empresa inicial que construyeron Sena y Giacopuzzi, y luego en Next. Siempre fue contadora interna. Como tal era “empleada de la empresa” y actuaba pidiendo facturas y pagos o enviando pagos a proveedores, citó entre otras actividades. “Nunca pensé que eso se convertiría en un delito”, reflexionó.



“El contador interno lleva adelante estas gestiones. Es quien se encarga de suministrar la información que requiere el contador externo para hacer el balance y auditar. Los balances los firmaba la contadora Silvina Ferreyra”, consignó.



“Nunca firmé ningún papel a nombre de la empresa, nunca firmé diciendo que era algo de la empresa”, acotó. Cuestión de números Cargnel apeló a su lado docente para exponer que una empresa debe liquidar ante la AFIP de forma mensual la diferencia que surge entre el IVA que recibió por ventas y el que pagó por compras. Este vencimiento opera los días 20 de cada mes. Si no se declara el saldo o si no se cancela, corren plazos para intimaciones, multas, intereses y hasta inhibiciones de cuentas.



De allí que las operaciones con muchos clientes habituales se hacían a través de registros en cuentas corrientes. Periódicamente y dependiendo de cómo se daba el flujo de ventas - compras mensual, se facturaban algunos de los renglones de esas cuentas. “Organizar cuándo y cuánto se factura no es evadir impuestos. Es ser ordenado”, puntualizó.



Fiscalía hizo hincapié en estas operaciones entre Next, TEP, Montañana y Bustamante atribuyéndoles el valor de prueba de la cartelización. Sin embargo, Cargnel relató que es una práctica habitual en el comercio. Lo mismo hizo más adelante con otro tipo de prácticas que la acusación marcó como sospechosas: el enlace entre la compra a un proveedor y el pago de un cliente para evitar el doble pago de tributos y la doble carga del impuesto al cheque.



Con esta herramienta, el dinero que una empresa tiene disponible para cancelar un compromiso con otra pasa directamente a una tercera que la acredita a favor de la segunda. Es algo que en el mercado minorista se registra en algunos supermercados chinos al pagarse con débito o crédito: la tarjeta se pasa en un posnet que pertenece no al comercio sino a un mayorista que acredita el valor de la venta en la cuenta corriente del súper.



Asimismo, mostró apoyada en elementos de la causa que la relación de la publicidad oficial con el total de las operaciones de Next/Formato Urbano era apenas del 20%. Y destacó que muchas campañas tardaban más de un año en ser pagadas luego de haberse facturado con el consiguiente perjuicio impositivo, dado que el IVA se cancelaba al mes siguiente de emitida la factura.



Por otro lado, negó haber hecho un documento de excel denominado “Esquema de devolución” en el que se detallan movimientos entre empresas y que para el Ministerio Fiscal constituye la pieza clave para sostener su relato de que hubo retornos en la contratación de publicidad oficial.



Más adelante, mostró planillas de facturación que forman parte del expediente de investigación fechadas con anterioridad a su llegada a la empresa, lo que desacreditó el rol de “cráneo” de las operaciones para perjudicar al Estado que le asignó la acusación. Relaciones Cargnel aseveró que no fue ni la contadora, ni la secretaria, ni la mano derecha de Juan Pablo Aguilera, a quien conoció por ser pareja de Luciana Almada. Reconoció haber cumplido con algunos pedidos que le hacía, como el ordenamiento de papeles y números de un tío de Aguilera. “Pero nunca ingresé a su perfil en AFIP ni sé su clave fiscal”, apuntó.



Asimismo, apuntó que nunca recibió dinero en efectivo de Montañana o de Bustamante. Y que tampoco Giacopuzzi le dio plata a ella para que entregue a esas firmas.



“Yo no me encargaba del dinero. Los cheques, como en toda sociedad, los firmaba y cobraba Giacopuzzi, que era el socio gerente”, sostuvo. La referencia era para los retiros de efectivo que realizaba el empresario de las cuentas bancarias, otro punto donde la acusación había puesto el ojo.



Además, narró que su vínculo con la empresa “El juego en el que andamos” (concesionaria del parador en Mar del Plata que la Fiscalía entiende sirvió para desviar fondos hacia la campaña de posicionamiento de Urribarri de cara a las presidenciales del 2015) fue sólo para cobrar una factura de Formato Urbano.



Por otra parte, también negó haber lanzado por el ventiluz del baño un disco rígido externo cuya validez como prueba fue cuestionado por las defensas dado que se registraron incongruencias marcadas en la cadena de secuestro y custodia. “Yo no tiré nada. Además, el baño está al fondo de las instalaciones”, describió. Por lo tanto, tendría que haber sido “superchica para arrojarlo tan lejos. Imposible”. El dispositivo fue encontrado en una canaleta de una casa vecina a la sede de las empresas. Textuales “Quiero decir que un empresario o un emprendedor no se define por dónde nace, si fue en cuna de oro o si le cuesta todo. Un empresario se define por las ganas y las aptitudes que tiene y las habilidades que pone frente a las distintas adversidades. Lo digo por Emi (Giacopuzzi), por Maxi (Sena) y por Luchi (Almada). Porque acá se cuestionó si el papá era empleado municipal o policía. La verdad es que eso duele”, dijo. En el alegato de apertura, Fiscalía había subrayado en varias oportunidades el origen humilde de las familias de ellos en la localidad de General Campos (San Salvador).



“Acá (en las audiencias) se han mostrado fotos familiares mías. En el celular que me secuestraron tenía miles de fotos de mi familia y de mi hija. Saber que esas fotos anduvieron circulando por todos lados hace que uno se sienta muy vulnerable. Uno siente que por ser imputado deja de ser un ser humano con derechos”, agregó.



“Si bien agradezco que la Facultad (de Ciencias de la Gestión de Uader) nunca haya tomado posición por estar imputada en estas causas, recuerdo que en el 2019 trabajé en un proyecto para un curso de capacitación para dirigentes deportivos que financiaba la Vicegobernación. Cuando estuvo todo listo, elevamos la propuesta y cuando vieron que yo era una de las docentes dijeron "si querés que el curso se concrete, hay que bajar esta docente porque no la queremos". Yo lo único que pude hacer es agachar la cabeza y hacerme a un lado. Lo sentí como un golpe injusto”, recordó.



“Si hubiera tenido tantos contactos como se dice que tuve hubiese tenido que pedir un cargo en planta permanente del Estado. Fui una tonta – ironizó – Si hubiese sido así realmente ¿qué hago que todavía me rompo el alma laburando de manera independiente?”, sentenció.



“A Pedro Báez (el ex ministro de Comunicación) lo conocí el día de la primera audiencia. Lo juro por mis hijas. Nunca lo había visto antes. Si lo hubiese conocido antes, le hubiera pedido ayuda. Era un desgaste: se facturaba (la publicidad oficial), generaba el IVA, obligaciones, pagos a proveedores. (APF)