El CGE buscará que casi 9000 chicos regresen a las aulas en 2022

La conducción del Consejo General de Educación (CGE), las 17 direcciones departamentales de escuelas y las direcciones de niveles y modalidades se reunieron en el auditorio del organismo central para tratar la Resolución Nº 4600/21 que aprueba el Calendario Escolar 2022.



En el comienzo del encuentro, el titular de la cartera educativa de la provincia, Martín Müller, habló sobre el propósito central de la reunión: “trabajamos lo que va a ser el censo nacional 2022 que tiene que realizarse en todo el país el próximo 18 de mayo y en el cual las escuelas, los docentes y directivos son los principales agentes del éxito de este operativo tan importante, para definir políticas públicas”.



En segundo lugar, "abordamos nuestro programa Presentes de revinculación de estudiantes que durante el período de pandemia han quedado fuera del sistema. En 2020, teníamos alrededor 19 mil chicos relevados que no estaban vinculandose con la escuela, este 2021 hemos podido recuperar 9000 de ellos, pero aún tenemos otros 8900 que, según nuestros datos, aún no han regresado y el principal desafío que tenemos desde enero a marzo es que el 2 de marzo estos estudiantes estén nuevamente en las aulas”, manifestó.



En otro párrafo, Müller contó que “hemos hecho un esfuerzo muy grande de poder cumplir con el compromiso que asumimos en el CFE de que el año que viene por razones excepcionales tengamos 190 días de clases, por eso nosotros tenemos un calendario que comienza el 2 de marzo y va a extenderse hasta el 22 de diciembre de 2022”. Y añadió: “Es nuestra expectativa cumplirlo y creo que es también una gran señal la que dio el gobierno provincial de ya ir estipulando una pauta salarial y una futura apertura de paritarias en el mes de febrero porque eso nos da una previsibilidad que a todos nos comprometa a que el 2 de marzo efectivamente estemos en las aulas”.



Más adelante el funcionario aseguró: “Creemos que podemos cerrar el año de manera positiva, no desconociendo lo que pasó durante todo este año con la complejidad que tuvimos en el 2020 sobre todo en el primer semestre”.



En otro punto, se refirió a la presencialidad. “La decisión del gobernador Gustavo Bordet de recuperar la presencialidad muy prontamente y asumir el compromiso de que las escuelas eran un ámbito seguro nos ayudó también a complementar el trabajo que veníamos haciendo de traer nuevamente a los estudiantes a las aulas, de potenciar y fortalecer los aprendizajes que se habían visto perjudicados durante la pandemia”, afirmó.



“Estamos cerrando un año con escuelas más ordenadas, que han podido tomar como aprendizaje muchas de las cosas que atravesamos durante el 2020/2021 y que el desafío que tenemos es que esos aprendizajes se institucionalicen”, concluyó Müller.



De la mesa de trabajo participó también el equipo de Estadística y Censos del Ministerio de Economía.