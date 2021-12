Upcn insiste con el pedido de un bono de 8.000 pesos para estatales entrerrianos

Upcn informó que el paro que lleva adelante el sindicato “se cumple con un alto nivel de adhesión”. Al respecto, la secretaria Gremial, Carina Domínguez, dijo aque esto refleja “el descontento y malestar” de los trabajadores.“Vamos dos meses detrás de la inflación y la idea de UPCN no es traída de los pelos, sino que el bono se otorgó en la administración nacional y también en numerosos sectores privados”, argumentó la dirigente gramial.Además, hizo notar que “no es lo mismo el 7 por ciento que pagará el gobierno con los salarios de diciembre sobre sueldos altos, que aplicado a otros salarios que apenas llegan a los 50.000 pesos y que son la mayoría de los trabajadores estatales”.Domínguez afirmó que los estatales padecen un “deterioro salarial permanente, donde además no tenemos perspectiva, porque la inflación de noviembre y diciembre recién se verá reflejada en los salarios con las liquidaciones de febrero y para principio de marzo, si el gobierno no reabre con anterioridad la paritaria, que será uno de los temas demandados en los próximos tiempos”.