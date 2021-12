Entre Ríos participará en la elaboración de pliegos de licitación de la hidrovía

El presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk se reunió con autoridades del gobierno entrerriano, donde destacó que “es sumamente interesante la posición que plantea el gobierno de Entre Ríos”.El encuentro que se desarrolló en el salón de Los Gobernadores de Casa de Gobierno, fue encabezado por la vicegobernadora, Laura Stratta y también participación el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas Hugo Ballay; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard.En la oportunidad, la vicegobernadora Laura Stratta, destacó: “Para nosotros es muy importante la estrategia de la Hidrovía y la participación de las provincias, en el marco del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable que decidió crear nuestro Presidente Alberto Fernández”.Stratta agradeció y valoró la presencia “en territorio” de Ariel Sujarchuk, presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. “Es fundamental poder ver todas las potencialidades que tiene la Hidrovía en Entre Ríos con nuestros puertos”, señaló.Para la vicegobernadora “es necesario contar con una Hidrovía que sea sustentable ambientalmente, que pueda comprender la importancia que tienen nuestros puertos pero también nuestras rutas y trenes”, indicó tras recordar que el gobernador Gustavo Bordet marcó como estratégica la políticas de puertos y de caminos de la provincia, una visión geopolítica estratégica que tiene nuestro gobierno a la hora de pensar la provincia no solo en el corto sino también en el largo plazo”, remarcó.Además, destacó la importancia de trabajar coordinadamente en el control y gestión, compartiendo una mirada ambiental y federal, este ámbito es propicio para el diseño de estas políticas”. Y agregó: “En este caso se trata de un pliego de licitación, que comprende a las provincias, que durante muchos años vimos de reojo y hoy podemos participar activamente”.Por su parte, Ariel Sujarchúk, quien asumió recientemente el cargo, dijo que “el rol es clave”, ya que el “Ente está conformado por 15 miembros, siete de ellos representando a las provincias y una de ellas es Entre Ríos”.En ese marco, mencionó que fue asignado hace pocos días y que “aún el Ente no está en marcha pero la gestión sí. Por eso mi primer vista es aquí a Entre Ríos", señaló y comentó que estuvo con el gobernador de Santa Fe y “lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. Hay toda una tarea enorme por hacer y un gran desafío”, afirmó.Tras ello, destacó: “Me parece sumamente interesante la posición que plantea el gobierno de Entre Ríos”.Seguidamente agradeció al gobernador y a la vicegobernadora “por recibirme inmediatamente y por poner a todo el gabinete a trabajar”, dijo y agregó: “Es lo que la gente está esperando de nosotros. Que sumemos ideas y podamos debatir. Los argentinos nos merecemos grandes debates y este justamente es un ámbito propicio para lo que compete al Ente y aquello que no es competencia del Ente poder plantear propuestas concretas que sean elevadas al presidente de la Nación que es quien tomó la decisión que estemos todos juntos para poner la Argentina de pie", afirmó.Sobre los objetivos destacó en primer lugar, "la mirada ambiental y sustentable que es parte de nuestra tarea, es parte de una concepción que tenemos en el lugar que ocupemos. La segunda tiene que ver con una misión y función que tenemos que es generar el pliego que licite el nuevo funcionamiento de la vía navegable", explicó y señaló que "no es solamente un pliego, es toda una decisión que encierra este pliego. En tercer lugar solucionar las conexiones entre la vía navegable y el acceso a los puertos", explicó.Dicho eso, menciono que viene "escuchando, leyendo e interpretando la necesidad de distintas provincias" y acotó: "Las demandas son muchas, las necesidades también y las respuestas las tenemos que ir elaborando entre todos con inteligencia estableciendo plazos", señaló."Yo estoy convencido que el gobernador y la vicegobernadora conocen en el detalle las necesidades del pueblo entrerriano y en ese inventario de necesidades van estableciendo necesidades, pero con una mirada estratégica que es la que comparten en este momento. Eso es lo que vamos a hacer en el Ente: Por primera nos juntamos todos en un mismo ámbito para pensar, para trabajar y fundamentalmente para hacer", afirmó.Del encuentro también participaron por Entre Ríos los presidentes de entes Portuarios autárquicos, del Puerto Concepción del Uruguay, Marcelo Gay Balmaz; del Puerto de Diamante, Luis Stello; y del Puerto Ibicuy, Natalio Gerdau; Hugo Rodríguez, representante del Instituto Portuario de la provincia de Entre Ríos. Además, participó el senador provincial, Daniel Olano. Por parte del Ente Nacional participaron, además, Abel Demanuelle, integrante del Ente y las doctoras Natalia Bolaño y Verónica Sabena.