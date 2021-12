Fernández: "La riqueza de las naciones pasa por el desarrollo del conocimiento"

El presidente Alberto Fernández destacó que haya empresarios que "arriesgan capital para que Argentina entre en el mundo", al encabezar en el partido bonaerense de Pilar la puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos en los Laboratorios Richmond.



En su discurso, el Presidente manifestó además que está "convencido" de que la "riqueza de las naciones pasa hoy por el desarrollo del conocimiento, la educación y la ciencia y tecnología".



"Las sociedades son ricas por eso", planteó Fernández y recordó que a la hora de asumir su Gobierno, en diciembre de 2019, "no existía ni el Ministerio de Salud, ni el de Ciencia y Tecnología ni el de Trabajo, seguramente porque quienes gobernaban pensaban que era un tema secundario", dijo en referencia a la administración del expresidente Mauricio Macri.



Fernández destacó que haya empresarios que "arriesgan capital para que Argentina entre en el mundo a competir con temas que otros piensan que no debiéramos estar pensando en competir".



"Algunos creyeron que nuestro destino era ser el granero del mundo, después se sofisticaron y hasta hace poco nos decían que íbamos a ser el supermercado del mundo", dijo el mandatario y añadió: "Celebro que podamos ser parte de los que compiten con esta tecnología en el mundo".



También puso en valor la "perfecta combinación" entre "empresarios que arriesgan, científicos que investigan, trabajadores que se suman al proceso productivo y el Estado que ayuda, acompañando y facilitando en la medida de sus competencias para que todo esto sea realidad".



Fernández también resaltó esta clase de iniciativas porque, dijo, permitirán además que "todos" los argentinos "puedan acceder a precios razonables a la medicación que necesitan".



"Como sobrevivientes de una pandemia, tenemos un deber ético que es la construcción de otro mundo, un mundo más equilibrado", dijo y completó: "Eso no puede ser sólo un sueño, se puede hacer y debemos hacerlo porque tenemos el deber ético".



Fernández encabezó el acto de inauguración de una unidad productiva de alta potencia y de puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos en los Laboratorios Richmond.



La planta inaugurada había sido visitada por el mandatario en febrero pasado y está diseñada para producir medicamentos con drogas de alta actividad indicados en tratamientos personalizados o de nicho, fundamentalmente para oncología o casos de esclerosis múltiple, y que por su complejidad son de alto costo.



Además, cuenta con tecnología de última generación y un sistema de alta contención que no existía en la región y brinda protección tanto a los operarios como al medio ambiente.



El Presidente también participó de la colocación de la piedra fundacional de una planta que, en el marco del Proyecto VIDA, permitirá la producción integral, desde la materia prima hasta el producto terminado, de vacunas y diversos productos biotecnológicos.



Participaron del acto el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras; el CEO de la empresa, Juan Manuel Artola; y la directora de Asuntos Técnicos y Científicos de la firma, Elvira Zini, entre otros.