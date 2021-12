Bienes Personales: Casaretto criticó el “voto en contra” de la oposición

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó por un voto la Ley de Bienes Personales que le da alivio fiscal a 600.000 contribuyentes e intensifica la carga sólo a 14.000 personas de mayor patrimonio. Además, un 60 por ciento de este impuesto es coparticipable lo que beneficia a todas las provincias argentinas. "Una vez más la oposición demuestra que no les interesa el bienestar de los argentinos sino ser sólo oposición", aseveró el diputado Marcelo Casaretto.



"Con esta aprobación de la modificación de Bienes Personales mantenemos una neutralidad fiscal para que no sufran consecuencias negativas ni el Estado Nacional, ni los Estados provinciales ni los municipales de ningún signo político" indicó y agregó: "Ganamos la votación por un voto: 127 a 126. La oposición de Juntos por el Cambio votó en contra, incluyendo, lamentablemente, a los cinco diputados de Entre Ríos que integran ese partido", señaló.



El secretario de la Comisión de Presupuesto explicó: "Lo que sancionamos fue una baja de impuestos para los sectores de clase media: se subió el mínimo no imponible de bienes personales de 2 millones de pesos de avalúo fiscal a 6 millones de pesos. Además, admite una deducción por casa/habitación propia que de 18 millones de pesos pasa a 30 millones de pesos. Eso significa un beneficio para 600.000 contribuyentes que deberían empezar a pagar Bienes Personales, y producto de esta ley se produce un alivio fiscal".



"Aproximadamente el 60 por ciento de la recaudación de estos impuestos son coparticipable y va a las provincias. Por eso, lo que nosotros hablamos con el presidente de la Nación, los gobernadores e intendentes era producir una medida de estas características. Así que la idea fue compensar la baja de recaudación producto de este alivio fiscal con más intensidad sobre los contribuyentes de mayor capacidad contributiva", indicó.



En ese sentido, detalló: "Pasamos a los patrimonios de más de 100 millones de pesos de avalúo fiscal del 1,25 por ciento al 1,50 por ciento. A los patrimonios de más de 300 millones de pesos, pasamos a 1,75 por ciento. Y los bienes de argentinos en el exterior pagan una alícuota de hasta 2,25 por ciento, la cual se reduce si repatrían ese capital hacia la Argentina".



"Una vez más se demuestra que la oposición defiende los intereses de los grandes contribuyentes que son sólo 14.000 de los 44 millones de argentinos", concluyó Casaretto.