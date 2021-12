Los casos de coronavirus a nivel nacional, subieron 86% en una semana

Sociedad Analizarán adelantar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus

Tucumán, Río Negro, Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en riesgo epidemiológico alto (lo que implica un elevado riesgo de contagio de coronavirus), en tanto que a nivel nacional los casos reportados crecieron 86% en la última semana, por lo que desde el Ministerio de Salud informaron que "analizarán" la evidencia científica junto a la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) para evaluar si adelantan la dosis de refuerzo de la vacuna.El también exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actual secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, explicó que "la clasificación en riesgo bajo, mediano o alto dependerá los valores de esas variables"."El riesgo es alto cuando la jurisdicción tiene un crecimiento o razón mayor a 1,20 (que implica un crecimiento del 20%) en los últimos 14 días y más de 150 casos acumulados cada 100 mil habitantes; cuando tiene un crecimiento entre 0,8 y 1,2 pero una incidencia de entre 250 a 400 casos acumulados cada 100 mil habitantes; o cuando tiene más de 400 casos acumulados cada 100 mil, independientemente del crecimiento".En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Tucumán, Río Negro, Neuquén y Córdoba cumplen con los requisitos de riesgo alto."Córdoba es la que está teniendo una mayor razón de casos: 4,3. Esto significa que es la provincia en la que más están creciendo los casos aunque el acumulado es de 195 confirmados cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, es decir que el crecimiento es reciente", sostuvo Aliaga.Por su parte, el virólogo e investigador Humberto Debat recordó que "en Córdoba hay circulación comunitaria de la variante Ómicron, es decir hay muchos casos con distintos focos y extensión a nivel geográfico"."El aumento de casos de los últimos días y la velocidad en la provincia es consistente con lo que vimos en otros países como Estados Unidos, donde una vez que se detecta la Ómicron inmediatamente se vuelve prevalente y los casos crecen a una gran velocidad", detalló en diálogo con Télam.En términos absolutos, la provincia pasó en 10 días de 118 casos a 1.866."En Tucumán hay una incidencia muy alta también estos últimos 14 días, cercana a 399 casos acumulados en los últimos 14 días por 100 mil habitantes, la más alta del país; sin embargo, el crecimiento de casos no es tan alto en estas últimas semanas, ronda el 1,34 por lo que se trata de un ascenso más lento", explicó Aliaga.Con respecto a Río Negro "tiene cerca de 178 casos acumulados cada 100 mil habitantes y un crecimiento de 1,23 y Neuquén 205 casos acumulados cada 100 mil habitantes con un crecimiento de 1,37", añadió.En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires la incidencia es alta: 380 casos cada 100 mil y un crecimiento que también es elevado: 2,40.Si bien todavía no está el resultado de la secuenciación de las muestras, hay sospechas de varios casos de Ómicron en la Ciudad de Buenos Aires; en tanto que la provincia de San Luis también notificó que ha encontrado tres muestras compatibles con Ómicron que derivó al Instituto Malbrán para su secuenciación y, por lo tanto, confirmar si se trata o no de esta variante.En base al reporte de notificación de casos, Aliaga indicó "que a nivel nacional el promedio de casos de la última semana pasó de 2.897 (entre el 8 y el 14 de diciembre) a 5.408 (entre el 15 y el 21 de diciembre), lo que representa un incremento del 86%".En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, señaló hoy en declaraciones a la radio online Futurock FM que analizarán junto con la CoNaIn adelantar el período de inoculación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus, es decir del lapso que deba haber entre la segunda dosis y esa instancia."Lo que nosotros estamos por analizar con la CoNaIn es lo que está planteado y publicado en relación a acortar el período entre que se completó el esquema (de vacunación, con dos dosis) y el refuerzo", dijo Tirado.La funcionaria sostuvo que el adelantamiento del refuerzo de vacunas "seguramente va a ser el motivo de la próxima reunión de CoNaIn para tener todas las evidencias científicas y el aval de la comisión de inmunizaciones".Sobre la comisión, Tirado aseguró: "En toda la campaña de vacunación tuvimos siempre el aval de la CoNaIn; desde el inicio, cuando decidimos cuáles eran los grupos priorizados, cómo evolucionaba la campaña"."Así que seguramente tendremos una nueva reunión con la CoNaIn para evaluar esto", dijo la secretaria e informó que "seguramente" será "esta semana o la semana que viene".Finalmente, hasta el momento la cantidad de personas con Covid-19 internadas en Unidades de Terapia Intensiva registró sólo un leve incremento pasando de un promedio de 569 entre el 17 y el 23 de noviembre (registro más bajo) a 780 personas hospitalizadas promedio entre el 15 y el 21 de diciembre.