Cristina celebró al frente que terminó con “cuatro años de hambre y miseria”

Momentos compartidos y muchas emociones. Una vez más… Gracias! ?? pic.twitter.com/AAUNX467BM — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 22, 2021

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le apuntó nuevamente hoy al ex presidente Mauricio Macri al celebrar que desde el kirchnerismo se pudo "cumplir" la idea de "construir un nuevo frente político que terminara con la pesadilla de los cuatro años de persecuciones, de endeudamiento y de generar hambre, miseria, desocupación y desindustrialización".Además, la ex mandataria agradeció "los momentos compartidos" como así también las "emociones" que vivenció junto a más de 50 periodistas y artistas en una cena de fin de año en medio de la histórica marcha peronista "aggiornada", con alusiones a los fondos buitres y el fin del endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional.En ese contexto, hizo un balance positivo de la creación de Unidad Ciudadana como el "puntapié" y dijo: "Permitió recordar el peronismo y a otras fuerzas políticas aliadas y presentarnos exitosamente en el 2019".También expresó que se decidió "construir algo" que "permitiera recuperar la esperanza en un país que ha sido una sociedad muy castigada".Por otra parte, Cristina Kirchner se refirió al triunfo del candidato de izquierda en Chile, al expresar: "Quería compartir con todos ustedes que ayer volví a ser muy feliz después del triunfo de Gabriel Boric y por eso escribí lo del pueblo siempre vuelve".La vicepresidenta compartió a través de su cuenta de Twitter un video con imágenes del encuentro que compartió en la localidad bonaerense de Pilar con periodistas y artistas, en una reunión en la que también estuvo Oscar Parrilli.La ex mandataria tituló su video "Momentos compartidos y muchas emociones. Una vez más… Gracias!" junto con un emoticón de un corazón."Es una noche de encuentros y de agradecimiento muy grande que tengo hacia todos ustedes por la forma y que siempre los he sentido. Tan cerca de las cosas que me han pasado", afirmó durante un discurso que compartió con los asistentes.Además, destacó: "Pudimos cumplir aquella idea de construir un nuevo frente político que terminara con la pesadilla de los cuatro años de persecuciones, pero fundamentalmente de endeudamiento y de generar hambre, miseria, desocupación y desindustrialización"."Lo que no imaginábamos en el año 2017, aunque algunos compañeros que eran legisladores en 2016 cuando discutieron la derogación de la ley que impedía que cobraran los fondos buitre habían denunciado, es que finalmente la derogación de esa ley que protegía a la Argentina de los fondos buitre iba a terminar finalmente en el Fondo Monetario Internacional", precisó la actual presidenta del Senado.También consideró: "Muchas veces hay imagen de los dirigentes políticos o de quién les habla de invulnerable o de lejana o de dura", y aclaró que eso no es así, tras sostener "todos saben lo que fue también construir en el año 19" un frente que concluyó con la candidatura presidencial de Alberto Fernández.Eso se gestó mientras ella "viajaba regularmente y venía de Cuba a pesar de todas las dificultades que afectan a los humanos lo interno", aunque explicó que en aquel momento "primó un poco más mi condición de madre entre la dirigente y elegí la madre"."Por eso hicimos lo que teníamos que hacer también sentía que al actuar como madre de mi hija actuaba también un poco de madre de todos los argentinos y de todas las argentinas al construir algo que también nos permitiera recuperar la esperanza en un país que ha sido una sociedad muy castigada", dijo.