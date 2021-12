Congreso extraordinario de Agmer: definieron lineamientos para el 2022

Se realizó, este miércoles, el último congreso extraordinario de Agmer en el camping del sindciato. Con participación de representantes de todos los departamentos de la provincia, ghicieron un balance del 2021 y definieron lineamientos de cara al 2022.“Este miércoles se aprobó por unanimidad el balance e inventario de nuestra organización sindical y con la representación de todos los departamentos de la provincia analizamos la situación nacional y provincial y definimos estrategias que están ajustadas a los mandatos que son fruto de las asambleas de base”, dijo, secretario Gremial de AGMER, Guillermo Zampedri, a Elonce TV.En este sentido, amplió: “Tenemos una enorme preocupación por la situación salarial porque venimos con pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario y estamos planteando objetivos para el inicio del ciclo venidero; entendiendo que en febrero vamos a tenemos la necesidad de recuperar salarios”.Además, Zampedri, destacó que “la última oferta fue del 7% y en febrero se nos va a pagar la inflación acumulada de noviembre y diciembre; a eso lo consideramos insuficiente porque venimos de un año muy difícil, y hay que tener en cuenta que en el 2020 no tuvimos recomposición salarial”.“Queremos recuperar mecanismos para no perder con la inflación del 2022; este año vamos a terminar con una inflación del 50% y a los trabajadores nos genera una enorme preocupación”, resaltó y anunció: “La intención del sindicato es iniciar siempre el ciclo lectivo, pero la responsabilidad no es de los trabajadores, sino que es del gobierno; en la paritaria deberá hacerse una oferta que satisfaga a los trabajadores y sino estará el riesgo el comienzo de las clases”.