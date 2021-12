Upcn convoca al paro y dice que “es incomprensible la negativa a pagar” un bono

"¿Cómo ve el gobierno a los trabajadores del Estado provincial? La realidad nos genera dudas y nos hacemos esa pregunta teniendo en cuenta que los trabajadores municipales de Paraná recibieron un bono de $5000 y ayer, se anunció un bono de $20.000 para los trabajadores nacionales. En este contexto, ¿estamos equivocados en UPCN cuando pedimos para la administración pública provincial una suma fija de $8000?", planteó la Secretaria Gremial, Carina Domínguez.Agregó que no se puede entender la negativa del gobernador Bordet: "Si piensa que los estatales entrerrianos no necesitan un ingreso excepcional, desconoce la situación apremiante que viven los trabajadores, sus necesidades. Y si piensa que no se la merecen, le recordamos que son los que mantienen los sectores críticos: comedores, hospitales, Consejo del Menor, Registro Civil, entre otros, en especial en los dos últimos años en el marco de la pandemia", remarcó."Este jueves UPCN convoca al paro porque el aumento otorgado en la `imposición` paritaria no recupera poder adquisitivo de los salarios y para reclamar una vez más el pago de una suma fija, como ocurrió el año pasado, aun cuando sabemos que esa no es la solución de fondo", comunicó Domínguez.En este sentido, UPCN informa en un comunicado enviado a este medio, que “la medida de fuerza impactará en el Registro Civil, el Registro de la Propiedad, Políticas alimentarias, Educación, Centros de Salud y Comedores Escolares, con prestación de servicios en ciertas dependencias con guardias mínimas a cargo de jefes y suplentes”.