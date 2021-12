Último adiós a Busti: “Hay que imitarlo y seguir sus ejemplos”, dijo Perotti

Los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Santa Fe, Omar Perotti y de Córdoba, Juan Schiaretti despidieron los restos del ex gobernador Jorge Busti junto con su familia.El mandatario provincial de Santa Fe, dialogó contras salir del Salón Blanco. “Les quiero mandar un saludo muy cálido a todos los entrerrianos en un momento muy difícil. Se pierde una figura muy importante y trascendente para la provincia”.Además, Perotti le envió sus condolencias a la familia y amigos del tres veces gobernador de Entre Ríos. “Por la forma de ser de Jorge, seguramente muchos adversarios de la política, le tienen mucho respeto, consideración hacia su figura y su tarea”.Se recordará que el estado de salud del destacado dirigente político entrerriano, se había complicado tras la intervención coronaria que demandó atenciones complementarias en busca de su recuperación, pero pese a los esfuerzos médicos, el ex gobernador no logró superar el complejo cuadro y en la tarde de este lunes, falleció durante una nueva intervención,