Despidieron a Busti: sus restos descansarán en el panteón familiar en Concordia

Los restos del tres veces gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, fueron velados desde las 15 horas, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.Jorge Pedro Busti, falleció este lunes a los 74 años de edad. Se recordará que el estado de salud del destacado dirigente político entrerriano, se había complicado tras la intervención coronaria que demandó atenciones complementarias en busca de su recuperación, pero pese a los esfuerzos médicos,, se confirmó aLa despedida del ex gobernador se levó a cabo respetando las medidas de seguridad y protocolo vigentes por covid-19. El velorio duró alrededor de siete horas y durante ese tiempo,Además, estuvieron presentes los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Santa Fe, Omar Perotti y de Córdoba, Juan Schiaretti acompañando a su familia.Minutos antes de las 22 cerraron las puertas del Salón Blanco. La familia del ex mandatario provincial ultima detalles para cremar sus restos que luego serán trasladados a la ciudad de Concordia. Según supo, Jorge BustiCon el correr de las horas se sabrá con exactitud cuándo será inhumado el ex gobernador.