Schiaretti, en último adiós a Busti: “Vine a despedir a un amigo, a un hermano”

Los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Santa Fe, Omar Perotti y de Córdoba, Juan Schiaretti despiden los restos del ex gobernador Jorge Busti junto con su familia.El mandatario cordobés dijo que se acercó al sepelio “a despedir a un compañero de militancia de hace 54 años”.con quien lo unía“Hace 54 años que lo conocimos a Jorge Busti, cuando empezamos a militar allá en la Universidad Nacional de Córdoba. Formaba parte de nuestra agrupación que era la agrupación peronista de aquellas épocas, y con él, no solo compartimos amistad, compartimos los sueños por una Argentina democrática, federal, con justicia social. Así hemo”, recordó el gobernador cordobés.Confió que cuando Busti estaba internado “lo hablaba con Cristina (la esposa de Busti, que también es amiga de aquella época. No podía dejar de venir a despedir a un amigo y a un hermano, como lo es Jorge”.

Era un líder democrático, un estadista

Jorge Busti, en su época de la militancia de juventud, de acuerdo a lo que describió Schiaretti, cuando uno hablaba con Jorge, pasaban pocos minutos y él se reía, por eso lo apreciábamos tanto. En Córdoba le decíamos el ‘Chino’ Busti, por sus ojitos medio achinados, y le seguíamos diciendo los que lo conocíamos de aquella época. Era buena persona”., muy difíciles, pero también grandes alegrías. Para nosotros él es también parte de la historia de Córdoba: la época en que nosotros militábamos en la universidad fue la época del Cordobazo, en que se hizo historia en nuestra patria argentina”.“Como gobernador de Córdoba quiero darle las condolencias al pueblo entrerriano, a sus familiares, a las autoridades de la provincia”, puso relevancia.“Lo que queda al final del camino, más allá de las posiciones políticas, es si la persona era buena o mala persona. Y J; no conocí a nadie que tuviera encono con él, y él tampoco guardaba encono contra nadie. Me parece que ese es el valor más destacado. Además,y siempre ese sueño que compartíamos que era el de alcanzar la justicia social y que en nuestra Patria reinara la democracia y la libertad”, puso relevancia.Recordó, en tanto, que Busti “fue uno de los impulsores de la Región Centro, con otros gobernadores como lo fueron Obeid en Santa Fe, y De la Sota en Córdoba. En la época en que estaban ellos tres, la Región Centro pegó un salto”., por cómo gobernaba, por cómo buscaba consenso, porque era tolerante con los demás”, aseveró.Busti estuvo en la intervención federal a Santiago del Estero. “, y eso sirvió mucho para que Santiago del Estero volviera a la normalidad a través de las elecciones como correspondía”.