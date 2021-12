Último adiós a Busti: despidieron al ex gobernador en Casa de Gobierno

Las palabras de funcionarios y dirigentes

La despedida de allegados y militantes

Los restos de Jorge Busti llegaron a Casa de Gobierno, minutos antes de las 15, y fueron velados en el Salón Blanco, supoDe acuerdo a lo que se informó, la despedida del ex gobernador se llevó a cabo respetando las medidas de seguridad y protocolo vigentes por covid-19.Se recordará que el estado de salud del destacado dirigente político entrerriano, se había complicado tras la intervención coronaria que demandó atenciones complementarias en busca de su recuperación, pero pese a los esfuerzos médicos, el ex gobernador no logró superar el complejo cuadro y en la tarde de este lunes, falleció durante una nueva intervención, se confirmó aPor el deceso del ex mandatario provincial, el gobernador Gustavo Bordet declaró Duelo Provincial en todo el territorio de la provincia por tres días. La norma dispone además, la permanencia a media asta de las banderas oficiales en todos los edificios públicos, durante los tres días de duelo.La ministra provincial de Gobierno,, destacó en Busti que fue “tres gobernador, diputado, senador e intendente, siempre en representación de su pueblo” y rescató de la figura de él “que se animó a producir cambios sustanciales, como la creación del Consejo de la Magistratura y la reforma de la Constitución Provincial”. “Fue un hombre de mucha tolerancia y el buen vínculo con todos los empleados públicos, por eso se lo quiere mucho”, ponderó.Por su parte, la vicegobernadora, manifestó: “Venimos a despedir a un compañero que marcó estos 38 años de democracia en la provincia, que le tocó gobernar en un contexto adverso y difícil, pero siempre tuvo la vocación, el compromiso, la sensatez y la creatividad para trabajar fuerte por una provincia con inclusión y desarrollo. Fue un gran componedor”. “Busti encarnó en Entre Ríos, el diálogo, la mano tendida, era un incansable, un militante de las causas justas”, resumió., destacó que Busti “mejoró la calidad de vida de los entrerrianos a partir de que él diseminó por toda la superficie de la provincia el gas, por sólo decir un hecho. Fue un gran militante, un apasionado, un líder”.“Este lunes cuando estaba internado me dijo, Héctor estoy jugado y tenía una gran esperanza, era un valiente, y así es la vida. Tengo muchas anécdotas y muchas cosas que nos fijamos como objetivos para Entre Ríos y cuando la conseguía era una gran satisfacción. Él era un luchador y no tenía horarios, las 24 horas del día eran una ocasión para estar al servicio de su compromiso de gobierno, por eso fue tres veces gobernador”, rememoró., diputado provincial, que también acudió a Casa de Gobierno a despedir los restos del ex gobernador expresó: “Es un momento muy triste. Jorge Busti era un referente provincial y lo apreciaban en todo el país; además era un referente enorme de nuestro espacio político. Trabajó de manera incesante y con mucho amor a su pueblo. Militó toda su vida y tuve el honor de acompañarlo en la última presentación de su libro sobre Ramírez”.“Toda su vida luchó por los ideales y fue un gran gobernador”, indicó para agregar: “Él deja legados para la militancia política de la provincia y ese legado es tener mucha humildad y nunca sentirse más que nadie, él siempre lo hizo”.El diputado provincial, afirmó que “se pierde a un hombre de una avalía política importantísima. Cosechó el cariño y respeto de los entrerrianos y eso lo coloca en un lugar de preponderancia en la historia de la provincia.Destaco su enorme generosidad política, vivimos infinidad de anécdotas; abrió huellas y generó un afecto que lo acercó siempre a la ciudadanía. Tenía reuniones con encumbrados funcionarios y escuchaba sus opiniones, pero siempre se nutrió de la palabra de los vecinos que le acercaban ideas o una demanda”., ex intendente de Paraná, manifestó su pesar por el fallecimiento del ex gobernador. “Para nosotros fue una pérdida enorme porque también se nos fue un amigo. Muchos de los peronistas que estamos transitando esta etapa, somos en parte, hijos de Jorge”, dijo. A su vez agregó que “más allá de lo que hizo como político, Jorge tiene un lugar en la historia por ser una persona generosa, amplia, nunca fue dogmático y respetó al distinto”.El asesor Cultural de la provincia,expresó: “fue un hombre absolutamente líder, que luchaba por los derechos humanos, por la mujer. Podríamos enumerar, durante toda la tarde, logros y sueños que se hicieron realidad mientras él gobernó la provincia.El funcionario destacó los 18 años de amistad que mantuvo con Jorge Busti. “Prefiero recordar los momentos felices que vivimos juntos”, dijo.Por su parte,contó que “Vengo a rezar por él y a saludar a mi familia. Es una gran pérdida para la política entrerriana porque tenía tanta experiencia y tanto para aportar”. Sobre Busti, Puiggari destacó que siempre “fue un hombre de mucho diálogo y muy caballero”., titular de ENOHSA, afirmó: “Fue una persona que siempre estaba presente en todos. Hasta hace dos meses me llamaba y me decía que no teníamos que dejar que estigmaticen a Concordia. Estudiaba mucho para el bien estar de todos y es algo que todos reconocen”.“Le tocaron todos los gobiernos, con la hiperinflación y con Néstor Kirchner en la recuperación de la Argentina. Mi carrera política la empecé prácticamente con él”. Al describir el ex gobernador, Cresto dijo “era una persona comprometida, con vocación y siempre estaba al 100%”.“Con mucho dolor estamos despidiendo al compañero, un gran militante y peronista. Fue un maestro para mucho de nosotros, hizo tanto por la ciudadanía entrerriana y por el transporte. Nos acompañó para que los trabajadores pudieron cobras los sueldos y que se incrementen los subsidios y eso benefició a todo el país”, recordó con mucho pesarSeguidamente, agregó: “fue una persona muy respetada por distintos estamentos. Fue un gran compañero y gran peronista”.ex intendente de Concordia, manifestó: “es un día muy triste y es imposible no quebrarse. Compartimos tantos años y el día sé que iba a Buenos Aires me habló y me dijo `nos veremos antes de las fiestas o cuando Dios quiera`”.“Se fue un gigante de la política, no solo del peronismo. Dejó una impronta en la nación como un político que realmente luchó por la gente. Fue una persona muy generosa, amorosa y amplia. Él hablaba con todo por igual y caminaba libremente por las calles”, dijo., presidente del Tribunal de Cuentas, expresó: “Es un momento muy difícil despedir a un amigo como Jorge. Fue un hombre que trasciende el presente y va marcar una bisagra en la historia de los entrerrianos por su entrega y dedicación. Podría haberse iniciado en el ámbito nacional, pero por su sentido de pertenencias siempre estuvo en la provincia”“Era un incansable trabajador, un hombre de realizaciones. Lo recordamos con mucho cariño en momentos difíciles y de satisfacción”, mencionó., secretario de Hacienda Municipal, también asistió al velatorio y dijo: “Fue un líder irrepetible, que nos provoca un gran vacío al peronismo, a la democracia y la Republica. Más allá de la política, fue un hombre sensible, de bien. Fue la revolución, el federalismo, la defensa de Entre Ríos”.“Fue un político inigualable y una pérdida irreparable”, destacó.“Recibimos con mucho dolor la noticia. Fue un amigo íntimo de mi papá y una persona que tenía valores morales y democráticos bien arraigados. Tenía un conocimiento profundo de la doctrina justicialista y una capacidad intelectual asombrosa”, remarcó el Intendente de San Salvador,“Siempre trató de la llevar a la provincia al mejor de los lugares, dentro del marco de oportunidades y posibilidades que brindaba la política. Va a ser una ausencia muy notoria y esperamos tener dirigente de la talla de Busti”., ex intendente de Colón, expresó: “Se fue el último caudillo entrerriano. Fue un gran consultor de todos los que los acompañamos”, dijo. “Vinimos acompañar a la familia en esta despedida anticipada, porque no podemos que se iba a ir tan pronto”.“Estamos acompañando a los familiares y compañeros de Jorge. Son horas de dolor para todo el peronismo entrerriano”, manifestó el Diputado provincial“Sobran las palabras para hablar de Busti, más allá de haber tenido diferencias políticas, tenemos que reconocer el valor democrático y la importancia que tuvo para las generaciones dentro del peronismo. Quise rendirle mi sentido homenaje y acompañar a la familia”, indicó.El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),, dijo: “Busti tenía sagacidad política notable, un hombre que supo manejarse en diferentes aguas. Lo destacable es fue un hombre de la democracia, obviamente con luces y sombras como todos”.“Era muy querido en el ámbito de los estatales, porque el reparó los daños 8.706 9.235 de despidos”. “Las partidas causan dolor, pero al mismo tiempo sirve para recordar lo que dejó”., ex vicegobernador de Busti, se acercó a Casa de Gobierno para despedir a su “amigo”. “Su partida fue inesperada lo cual genera mucho dolor. Esta noticia me pego bastante”.“Para con él no tengo más que agradecimientos y reconocimiento. Compartí muchos momentos y tuvimos una relación humana inquebrantable, más allá que muchas veces estábamos en lugares distintos”, destacó.Y agregó: “con su forma de ser, logró tener el reconocimiento de un montón de gente que transcendió la provincia. Debe ser un ejemplo de lo que significa la militancia dentro del peronismo.El ex administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV),también se refirió al fallecimiento de Jorge Busti. “Es un momento muy triste, estamos despidiendo a un amigo. Más allá de la política, compartimos muchísimos años”.“Fue una noticia que nos pegó bastante, más allá que ya sabíamos que la situación era complicada, pero uno siempre mantiene la esperanza. Él se merecía toda esta despedida, tuvo los valores de un hombre inalcanzable en su capacidad política y humana”, manifestó.Una de las mujeres que se acercó hasta la Cas Gris para despedir al dirigente, lo valoró como “un gran compañero e inigualable, un hombre de fe y de lucha, de principios, un peronista con mayúscula, no como muchos a nivel nacional”. “Compartí con él muchas cosas a nivel de gobierno, en la Convención Constituyente, y ojalá muchos tomen su ejemplo, sobre todo la juventud, para seguir el camino que dejó Jorge Pedro Busti, sobre todo a nivel social, y que no piensen solo en llenarse los bolsillos, que sean hombre de lucha y con principios”, indicó al bregar “para que siembre y nos bendiga desde el cielo junto a Perón y a Evita”.“Compartí muchos momentos juntos al Dr. Busti, milité a su lado, lo acompañé en caminatas y encuentros, trabajé en la Convención Constituyente y tengo muy lindos recuerdos. De hecho, todas las veces que nos reunimos en el Palacio de Educación, cuando entraba, saludaba uno por uno, cuando llegaba y cuando se iba, es un recuerdo hermoso el que me queda de él”, ponderó otra mujer.“Para mí es mortal este momento, porque para mí es mi segundo padre, siempre me ayudó y me acompañó”, comentó una mujer al mostrarse “destrozada” por la pérdida.“Yo fui un pibe de la calle y Jorge Pedro me dio una oportunidad porque a los 8 años nos sacó de la calle, fue como un padre, nos dio trabajo, respeto y educación. No habrá otra persona como él en Paraná porque fue una persona de corazón. Busti estará siempre en nuestros corazones porque fue una excelente persona, padre y maestro”, destacó un hombre.Antonia Ríos, reconocida militante del peronismo, expresó: “Estoy muy triste, muy acongojada por Jorge era amigo, compañero y le debo todo: mi trabajo, mi suplencia y mi jubilación”.“Voy a ser peronista hasta el día que me muera. Fue un caudillo, reivindicó al empleado público y jamás dejó de pagarnos. Peleaba por los derechos de nosotros”, dijo.