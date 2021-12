Empleados nucleados en ATE cortaron el ingreso al túnel en reclamo por salario

Empleados del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná se trasladaron hasta el ingreso al túnel subfluvial para cortar el tránsito vehicular en reclamo de mejoras salariales; fueron cortes de cinco minutos por mano hasta horas del mediodía de este martes.“Es en rechazo al 7% de aumento otorgado por el gobierno provincial”, comunicó ael delegado de ATE en el nosocomio, Matías Passi, al confirmar que un grupo de trabajadores del hospital San Martín también se sumó a la manifestación.“Es un fin de año muy triste para los trabajadores de Salud, después de la pandemia que atravesamos, dejando todo lo que dejamos, hasta compañeros en el camino, y que no se tome conciencia de lo que vale nuestra labor diaria en toda la provincia y que no se reconozca a los trabajadores en términos salariales”, argumentó el sindicalista. Y agregó: “El gobernador aduce que nos otorgará aumentos por encima de la inflación, siendo que para nosotros eso es un piso, no un techo, porque la canasta básica ronda los 100.000 pesos y nuestro sueldo promedio es de 60.000 pesos”.“Confiamos en que tras la pandemia nuestro trabajo iba a tomar relevancia y que se nos iba a tratar de otra manera, pero seguimos reclamando por sueldos dignos y pases plantas, las condiciones mínimas de trabajo como si no hubiera pasado nada”, apuntó Passi al reconocer: “Quisiéramos estar en el hospital atendiendo a los pacientes, y sin embargo tenemos que movilizarnos hasta acá”.Consultado a Passi por la respuesta de los automovilistas, éste comentó: “A los conductores les explicamos que somos trabajadores de Salud reclamando por un bono que no fue otorgado y que en paritarias solicitamos un adicional especial que tampoco fue tenido en cuenta”.