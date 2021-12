Oficialismo intentará aprobar reforma de Bienes Personales: los ejes salientes

El Frente de Todos intentará hoy dictaminar en comisión y luego aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados su propio proyecto de reforma de Bienes Personales, que incorpora cambios respecto de la media sanción que salió por unanimidad en el Senado hace casi dos meses.



De aprobarse la iniciativa oficialista, el proyecto volvería al Senado, donde deberán ratificarse los cambios de la cámara revisora antes del 31 de diciembre. .



Según trascendió de fuentes parlamentarias de la UCR, Juntos por el Cambio no aceptará los cambios impulsados por el oficialismo y firmará un dictamen propio en la comisión de Presupuesto y Hacienda con un texto idéntico al aprobado el 28 de octubre pasado en la Cámara alta.



Esta nueva pulseada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio marcará la continuidad de la confrontación abierta la semana pasada luego de que la oposición volteara en el recinto en proyecto de Presupuesto 2022 del Gobierno nacional.



La comisión presidida por el oficialista Carlos Heller se reunirá a las 13:00 y está previsto un debate corto que precederá a la sesión convocada a las 14:00 en el recinto.



En líneas generales, el proyecto plantea elevar de dos a seis millones de pesos el tope del mínimo no imponible para Bienes Personales, pero además el oficialismo propone llevar la alícuota máxima del 1,25% al 1,5% para los patrimonios declarados por encima de los 100 millones de pesos.



Un eje saliente del proyecto es la incorporación de un mecanismo de actualización anual y automática según el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no Imponible para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas. .



Este instrumento evitará que en adelante haya que aplicar nuevas actualizaciones por decreto o ley.



La principal bancada opositora se aferrará a la media sanción del Senado, en tanto que el Frente de Todos sostiene que al tratarse de un tema impositivo el proyecto debería tener origen en la Cámara baja.



Este argumento es objetado por la oposición, que señala que no se trata de una modificación de un nuevo impuesto sino del tributo de Bienes Personales que ya rige.