Ballay: “Apelaremos a hacer eficientes lo más posible, recursos de la provincia”

El gobernador Gustavo Bordet promulgó este lunes el Presupuesto provincial para 2022, que contempla financiamiento a pymes, más obras públicas e incluye la perspectiva de género.



“En el caso del Presupuesto de la provincia, hoy el Gobernador lo ha promulgado, es decir que tenemos ley de presupuesto para el año próximo. Pero sí debemos hacer hincapié en esta sorpresa, o llamado de atención, de la actitud de la oposición, porque no debatir la ley de presupuesto, abstenerse de debatirla, no es lo que los entrerrianos quieren de la dirigencia política”, destacó ministro de Economía, Hugo Ballay, en Quién Dice Qué.



Para el funcionario provincial “creo que obedece a una línea política que la coalición opositora ha tomado, porque no es casualidad que esto se refleje, por ejemplo, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, en la Legislatura provincial, y lo peor de todo a nivel nacional”.

Recordó que para el Presupuesto provincial se reunieron “incluso convocados por el sector opositor en la Cámara de Diputados, previo al 15 de octubre” y acotó en el tratamiento del mismo “en Diputados nadie habló y se abstuvieron”.



En el caso de los senadores “en ningún momento me plantearon cuestiones a considerar dentro del proyecto de Presupuesto y eso que siempre han tenido diálogo permanente conmigo. Lo único que he recibido de ellos es pedido de obras para cada uno de sus departamentos, lo que es lógico y que corresponde al rol como senador”, dijo.



“Habitualmente la oposición acompañaba la aprobación del presupuesto en general, y había dos artículos que autorizaban a endeudarse al Ejecutivo que ellos en particular, no lo apoyaban. Casualmente una de las principales bondades que tiene y por eso yo lo he tildado de histórico, es que esos dos artículos desaparecieron, es decir no encuentro en la oposición cuál es el objetivo. Si es un objetivo político o incluso interna dentro de la propia coalición, lo que hicieron hasta el año pasado y ahora no, discutámoslo dentro de la política, sí molesta cuando van con cuestiones técnicas; critican que relacionamos la nómina salarial con las rentas generales y no con el total del Presupuesto. Esto es absolutamente lógico, porque las rentas generales son las que dispone el Ejecutivo y por eso estamos pidiendo autorización”, aportó. Impacto del “rechazo del Presupuesto nacional” El gobernador Gustavo Bordet, consideró que el rechazo del Presupuesto nacional ocurrido en la Cámara de Diputados “impacta de manera muy negativa, porque Entre Ríos perderá casi 9.000 millones de pesos por menores ingresos que estaban previstos. Esto es menor recaudación, que nos quedemos con menos excedentes de los fondos de Santo Grande, por ende de regalías y menos fondos para obras de gas”.



“Hay números estimativos fundamentalmente en relación a cuestiones que afectan a dos impuestos coparticipables, que son el Impuesto a las Ganancias y Bienes Coparticipables”, analizó el ministro. “En esta sumatoria, la provincia pierde 9000 millones de pesos, en la estimación para el próximo año. Pero también se pierden otras cosas, se pierden obras que estaban previstas en un proyecto plurianual, se pierde la posibilidad de que la Comisión Técnica Mixta pueda reinvertir para generar más energía, lo que se genera desde Entre Ríos, pero que es para todos los argentinos”, aseveró.



Estimó que afectaría el Presupuesto provincial la no aprobación del Presupuesto nacional, “porque hay una proyección que habíamos hecho en base a estos ingresos y que no vamos a tener”. Enseguida agregó que en este caso, “apelaremos a lo que siempre nos pide el Gobernador, es decir a hacer eficientes lo más posible, los recursos de la provincia”. Recuerdo a Busti, tras su deceso

Ballay manifestó su pesar por la muerte de Busti. “Fue quien me dio la posibilidad de iniciar hace varios años en la municipalidad de Concordia, mi tarea dentro de administración pública. Luego lo acompañé en algún organismo cuando fue gobernador. Los mejores recuerdos para él, la gratitud de haberme permitido en la posibilidad esta posibilidad, y también vamos a extrañar ese llamado del sábado o domingo a la mañana, por cuestiones que le ocurrían en definitiva a los entrerrianos, a la provincia. El mayor de los abrazos y el acompañamiento a la familia en este momento tan triste”. Elonce.com.