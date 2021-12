Giano: “Más del 90% de las leyes las sancionamos por unanimidad”

Política Diputados entrerrianos aprobaron 96 leyes durante el 142º Período Legislativo

El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano estuvo presente en el programa Quién Dice Qué, que se emite por la pantalla dey realizó un balance del trabajo realizado en la Cámara Baja. Además, recordó al ex gobernador Busti y le envió sus condolencias a la familia y allegados.“Creo que cumplimos con el mandato de la sociedad, de poder representarlos, con los pedidos del gobernador. Más del 90% de las leyes las sancionamos por unanimidad, que se logró con mucho trabajo previo. La Cámara de Diputados estuvo a la altura”, dijo.Sobre el proyecto de incorporar a las minorías al partido Justicialista, indicó que “es necesario que tengan una representación que hoy no tienen. Si se modifica la carta orgánica como planteó el gobernador, entiendo que la participación en las internas del partido va a aumentar”.Al finalizar destacó que “todo hay que debatirlo, yo no le escapo a nada. Hay que ver hasta donde se puede llegar a un consenso para hacer reformas que puedan avanzar”.