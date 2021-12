Stratta: "Las políticas sociales son neurálgicas en nuestra agenda"

La vicegobernadora Laura Stratta, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, e hizo un balance del año 2021.



“La economía social son esas políticas que muestran que la política hace las cosas bien. La economía social es una política pública que claramente el gobernador Gustavo Bordet ha impulsado en su primera gestión. A mí me tocó ser Ministra de Desarrollo Social y acompañamos a las emprendedoras y emprendedores para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse, a que puedan generar su propia fuente de trabajo y otras”, remarcó respecto al éxito que tuvo la Feria de Navidad realizada en Plaza Mansilla.



Expresó que “para nosotros siempre ha sido un desvelo que la provincia se desarrolle con inclusión social. La generación de trabajo genuino, digno, la recuperación de saberes, la entrerrianía, todo lo que esas manos entrerrianas tienen para hacer, son vitales con acompañamiento del estado. Es por eso que el estado debe estar en el acompañamiento inicial, con entrega de microcréditos, tecnología, sino también potenciando la marca Manos Entrerrianas, generando espacios de comercialización, rondas de negocios y misiones comerciales”.



“Las políticas sociales son neurálgicas en la agenda y transversales para pensarlas. Hay que celebrar que estas formas hayan llegado a miles de entrerrianos que así encontraron su manera de vivir”, agregó.



Las ferias y mercados populares “están en toda la provincia. Han sido políticas que hemos trabajado en articulación con los municipios, con organizaciones de la comunidad, cuando no se tenía en agenda. Tiene que ver con esas miradas que tenemos que hacer de tener políticas integrales que respondan a las demandas de la sociedad”.



“La política tiene que escuchar mucho. Después se diseñan las políticas. Los destinatarios son sujetos de derecho, no hay nada que ordene y dignifique más que el trabajo”, agregó.



Asimismo, dijo que “la prioridad es acompañar a las personas, con sus historias, sus saberes, sus habilidades y que se abra la puerta al mundo del trabajo a mucha gente que estaba excluida y se sentía excluida en los distintos procesos. Hay gente que sabe producir, pero no tenía las herramientas”. Elonce.com