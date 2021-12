La dirigencia política despidió al ex gobernador Busti: los mensajes

Lamento profundamente el fallecimiento del ex gobernador, Jorge Pedro Busti.

Un hombre que dedicó su vida a la política, con un enorme compromiso con la provincia de Entre Ríos, su pueblo y su historia.

Mi más sentido pésame a su familia pic.twitter.com/YR4OJpUhaD — José Orlando Cáceres (@JoseCaceresER) December 20, 2021

Con la partida de Jorge Busti no solo se va físicamente un hermano, sino un referente politico sin igual, a la altura de los más grandes de nuestra Entre Ríos; un ser humano de fierro que siempre puso los intereses del pueblo por encima de cualquier individualismo. pic.twitter.com/e5MnNTDJi2 — Gustavo Zavallo (@tavizavallo) December 20, 2021

Con gran pesar recibimos la noticia de la muerte del compañero Jorge Busti, quien fue un militante comprometido, del diálogo franco y la mano tendida, un gobernante sensible y una persona de fuertes convicciones y valores. pic.twitter.com/TlOTYHnvuP — Laura Stratta (@StrattaLaura1) December 20, 2021

Lamento profundamente la perdida de Jorge Pedro Busti, gobernador de mi provincia durante tres mandatos. Sin dudas Entre Ríos perdió un líder político. Acompaño a Cristina, familiares y amigos en este difícil momento. — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) December 20, 2021

En mi nombre, en el de mi padre Juan Carlos y de mi familia hago llegar nuestras sentidas condolencias a los familiares, afectos y amistades del compañero Jorge Busti, ante la triste noticia de su fallecimiento. pic.twitter.com/7px57IUrsk — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) December 20, 2021

Profundo pesar por el fallecimiento del 3 veces gobernador de la Provincia, Intendente de su querida Concordia, Senador Nacional y Convencional Constituyente Jorge Pedro Busti. Quiero hacerles llegar mis condolencias a sus familiares,amigos y compañeros de militancia. — Juan Manuel Huss (@juanchohuss) December 20, 2021

Con dolor acabo de recibir la noticia del fallecimiento del compañero Jorge Busti, varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos! Mis condolencias a su familia , a sus seres queridos y a las compañeras y compañeros que militaron a su lado! q.e.p.d.?? pic.twitter.com/0YTF26ybBd — Julio Piumato (@JulioPiumato) December 20, 2021

Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Pedro Busti, quien fuera gobernador de nuestra provincia en tres oportunidades. Enorme pérdida para el justicialismo entrerriano. Un gran amigo de mi padre, a quien tuve la suerte de conocer.

QEPD compañero pic.twitter.com/0BguJ5poIG — Leonardo Hassell (@HassellLeo) December 20, 2021

Quiero expresar mis condolencias a los familiares y amigos del Dr. Jorge Busti. Reconozco en él un militante apasionado por sus ideas, un líder del peronismo que será recordado como una parte importante de la historia de la democracia reciente en nuestra provincia. pic.twitter.com/sffAoZ25sK — Esteban Vitor (@estebanvitor1) December 20, 2021

Ante el Fallecimiento de Jorge Pedro Busti, tres veces gobernador de Entre Ríos, quiero expresar condolencias a sus familiares y amigos. A todos sus compañeros de lucha y militancia, a Cristina, Florencia y demás familiares.

Ya quedó en la historia de nuestra provincia. QEPD pic.twitter.com/mZsUFOD6DX — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) December 20, 2021

Nos deja una persona de alto valor para el peronismo y para la historia institucional de nuestra Provincia. Quien supo dejar sello indeleble de sus gestiones. Llegue a la familia de Jorge Busti y amigos mis sentidas condolencias y reconocimiento. — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) December 20, 2021

Gran dolor por la noticia. Mis condolencias a familiares y amigos de Jorge Pedro Busti. — Santiago Halle (@santiagojhalle) December 20, 2021

Se fue Jorge Busti, un dirigente transcendental en la historia de nuestra querida Entre Ríos.



Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo para sus familiares en este momento tan delicado. pic.twitter.com/F7uOWXylfo — Andrea Zoff (@AndreaZoff) December 20, 2021

Con profundo pesar, despedimos a Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos. Acompañamos en este difícil momento, a sus familiares y a los compañeros y compañeras entrerrianas. — Omar Perotti (@omarperotti) December 20, 2021

Despedimos a Jorge Pedro Busti, gran líder político, militante y compañero de nuestro espacio Peronista.



Promotor de la democracia, de la justicia social y luchador por la igualdad de derechos de las y los entrerrianos. pic.twitter.com/Hn9hHzrYEC — Armando Luis Gay (@armandoluisgay) December 20, 2021

Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Busti, un amigo, con quien compartimos fórmula en 1987 y fuimos honrados con el voto popular de las entrerrianas y entrerrianos para ocupar los cargos de Gobernador y Vicegobernador de Entre Ríos. pic.twitter.com/dMt2uliFXV — Daniel Rossi (@RossiDanielok) December 20, 2021

Con muchos aciertos como rescatar al PJ nacional de la justicia atendiendo a todos su despacho y sus teléfonos abiertos no hacia acepción de personas fuiste un grande JORGE PEDRO BUSTI pronto estaremos juntos! — Antonio Alizegui (@Aalizegui_ER) December 20, 2021

Lamento con profundo dolor el fallecimiento del amigo y compañero de militancia estudiantil en nuestra Córdoba, Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos, comprometido con la Región Centro. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) December 20, 2021

Falleció a los 74 años el ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti; su deceso fue confirmado a Elonce por parte de allegados y el entorno cercano al ex mandatario provincial. Su estado de salud había desmejorado tras una compleja intervención coronaria a la que se sometió el pasado 9 de diciembre.“Siempre tuvo objetivos vinculados a la política y sobre todo al bienestar de las personas. Nunca se equivocó en la defensa de los derechos humanos”, dijo. Seguidamente agregó que “para muchos de nosotros fue un maestro, un ejemplo, fue un conductor y siempre abrazaba objetivos, pero nos impulsaba a nosotros a seguir objetivos”.Al respecto destacó: “estoy más que agradecida con su figura por lo que hizo por Entre Ríos en la reforma constitucional de 2018 que vamos aprovechar todos.Al finalizar, le envió las condolencias a la familia del mandatario y manifestó: “creo que todos los entrerrianos respetan la figura de Busti y la recordaremos en nuestros corazones. Ha muerto un hombre de la democracia, de los derechos humos y por eso hay que recordarlo”. Elonce.comMinutos después de conocerse su fallecimiento, los dirigentes políticos utilizaron las redes sociales para despedirlo.Uno de los primeros en expresar sus palabras fue el dirigente político José Orlando Cáceres."Lamento profundamente el fallecimiento del ex gobernador, Jorge Pedro Busti. Un hombre que dedicó su vida a la política, con un enorme compromiso con la provincia de Entre Ríos, su pueblo y su historia. Mi más sentido pésame a su familia”.El diputado provincial (Frente CREER) Gustavo Zavallo escribió un extenso mensaje en sus redes y despidió a su "amigo"."Con la partida de Jorge Busti no solo se va físicamente un hermano, sino un referente politico sin igual, a la altura de los más grandes de nuestra Entre Ríos; un ser humano de fierro que siempre puso los intereses del pueblo por encima de cualquier individualismo", publicó.Seguidamente escribió: "Descansá en paz, Jorge querido. Allá seguro te va a estar esperando el Gordo Puchulu, de brazos abiertos y sonrisa ancha, para darte ese abrazo de hermanos que tanto añorabas".Al finalizar, señaló: "quedate tranquilo que acá el cariño de los entrerrianos será una llama que te mantendrá vivo por siempre en el corazón de tu familia, amigos y los más humildes.Gracias eternas".Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, despidió a Jorge Busti con un conmovedor mensaje."Con gran pesar recibimos la noticia de la muerte del compañero Jorge Busti, quien fue un militante comprometido, del diálogo franco y la mano tendida, un gobernante sensible y una persona de fuertes convicciones y valores", expresó en sus redes sociales.Y recordó: Con mi padre compartió la militancia en la Renovación Peronista en los '80. Y para las y los peronistas no solo fue quien nos llevó tres veces a gobernar #EntreRíos, sino además el dirigente que tuvo bien ganado el apelativo de conductor natural del peronismo entrerriano""Despedimos consternados al querido Jorge Busti.Mi abrazo solidario a su familia, a la que amó por sobre todas las cosas", finalizó.El senador nacional Alfredo de Angeli también manifestó su pesar y le envió sus condolencias a la familia.“Lamento profundamente la perdida de Jorge Pedro Busti, gobernador de mi provincia durante tres mandatos. Sin dudas Entre Ríos perdió un líder político. Acompaño a Cristina, familiares y amigos en este difícil momento”.Enrique Tomás Cresto, expresó su tristeza ante la noticia del fallecimiento de Busti."En mi nombre, en el de mi padre Juan Carlos y de mi familia hago llegar nuestras sentidas condolencias a los familiares, afectos y amistades del compañero Jorge Busti, ante la triste noticia de su fallecimiento", publicó.Sobre Busti, remarcó: "fue intendente de Concordia, gobernador de Entre Ríos, convencional constituyente, senador y diputado nacional. Ejerció grandes responsabilidades y protagonizó los principales acontecimientos de la política entrerriana en las últimas décadas"."Pero más allá de los cargos y las funciones institucionales y políticas que desempeñó, Jorge fue principalmente un compañero peronista que, con grandes obras y pequeños gestos, tocó y transformó la vida de miles de entrerrianos y entrerrianas.¡Hasta siempre compañero Jorge!", finalizó.El diputado Provincial Juan Manuel Huss manifestó su “profundo pesar” por el ex gobernador.“Profundo pesar por el fallecimiento del 3 veces gobernador de la Provincia, Intendente de su querida Concordia, Senador Nacional y Convencional Constituyente Jorge Pedro Busti. Quiero hacerles llegar mis condolencias a sus familiares,amigos y compañeros de militancia”.A los despidos se le sumó el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato." Con dolor acabo de recibir la noticia del fallecimiento del compañero Jorge Busti, varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos! Mis condolencias a su familia , a sus seres queridos y a las compañeras y compañeros que militaron a su lado! q.e.p.d".El Intendente de la ciudad de Larroque por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Leonardo Hassell despidió a Jorge Busti, un "gran amigo" de su padre."Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Pedro Busti, quien fuera gobernador de nuestra provincia en tres oportunidades. Enorme pérdida para el justicialismo entrerriano. Un gran amigo de mi padre, a quien tuve la suerte de conocer.QEPD compañero"Esteban Vitor, Diputado provincial en Entre Ríos y Presidente del Interbloque de Juntos Por el Cambio se expresó en las redes sociales."Quiero expresar mis condolencias a los familiares y amigos del Dr. Jorge Busti. Reconozco en él un militante apasionado por sus ideas, un líder del peronismo que será recordado como una parte importante de la historia de la democracia reciente en nuestra provincia".Marcelo Casaretto, Diputado Nacional Frente de Todos le hizo llegar sus condolencias a la familia del ex gobernador de Entre Ríos.Blanca Osuna, diputada provincial también recurrió a las redes sociales para despedir a Jorge Busti."Nos deja una persona de alto valor para el peronismo y para la historia institucional de nuestra Provincia. Quien supo dejar sello indeleble de sus gestiones. Llegue a la familia de Jorge Busti y amigos mis sentidas condolencias y reconocimiento".Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná se unió a los saludos."Gran dolor por la noticia. Mis condolencias a familiares y amigos de Jorge Pedro Busti".La Viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff, destacó la figura de Busti en su mensaje de despedida."Se fue Jorge Busti, un dirigente transcendental en la historia de nuestra querida Entre Ríos. Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo para sus familiares en este momento tan delicado."Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, manifestó su pesar por el fallecimiento del dirigente."Con profundo pesar, despedimos a Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos. Acompañamos en este difícil momento, a sus familiares y a los compañeros y compañeras entrerrianas".Senador provincial por Concordia, Armando Luis Gay expresó sus condolencias."Despedimos a Jorge Pedro Busti, gran líder político, militante y compañero de nuestro espacio Peronista. Promotor de la democracia, de la justicia social y luchador por la igualdad de derechos de las y los entrerrianos".Daniel Rossi, intendente de Santa Elena se manifestó en las redes sociales tras el fallecimiento de Busti."Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Busti, un amigo, con quien compartimos fórmula en 1987 y fuimos honrados con el voto popular de las entrerrianas y entrerrianos para ocupar los cargos de Gobernador y Vicegobernador de Entre Ríos".Antonio Alizegui, ex diputado nacional, despidió a Busti."Con muchos aciertos como rescatar al PJ nacional de la justicia atendiendo a todos su despacho y sus teléfonos abiertos no hacia acepción de personas fuiste un grande JORGE PEDRO BUSTI pronto estaremos juntos!".Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba expresó sus condolencias."Lamento con profundo dolor el fallecimiento del amigo y compañero de militancia estudiantil en nuestra Córdoba, Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos, comprometido con la Región Centro"."La Argentina pierde a un auténtico líder político, un estadista apegado a su pueblo. Envío mis condolencias y un saludo afectuoso a su familia, amigos y a los entrerrianos".El diputado provincial por el Frente de Todos, Julio Solanas, también manifestó su “tristeza por la partida de Jorge Busti”. “Hasta siempre compañero!”, escribió en las redes sociales.Se sumó el presidente municipal de Nogoyá, Rafael Cavagna, quien indicó “desde nuestro Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos nuestras condolencias y acompañamiento a sus Familiares y allegados”.“Lamento el fallecimiento del Doctor Jorge Pedro Busti, tres veces gobernador de Entre Ríos. Envío mis condolencias a sus familiares, amigos y a los militantes del Partido Justicialista”, publicó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Atilio Benedetti.Hizo lo propio la diputada nacional, Gabriela Lena, quien expresó: “Vayan mis condolencias y sentido pésame a la familia de Jorge Busti, tres veces gobernador de Entre Ríos, a sus amigos y compañeros de militancia. Fue un protagonista de la historia reciente de nuestra provincia e impulsor de la reforma constitucional”.