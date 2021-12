Organizaciones sociales se movilizaron en Paraná a 20 años del “Argentinazo”

Organizaciones sociales replicaron en Paraná la convocatoria que se realiza a nivel nacional al cumplirse 20 años de la represión que tuvo como saldo 39 muertos en todo el país durante el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001.“Esta convocatoria se realiza en todo el país por las jornadas del 19 y 20 de diciembre, el Argentinazo, y son jornadas que nos movilizan mucho porque son de lucha, de cacerolas y ollas que se prepararon en la calle, y cuando fue que surgió nuestro momento Barrios de Pie, que está cumpliendo 20 años”, comunicó ael coordinador provincial de Barrios de Pie, Julián Jarupkin. Y agregó: “En el fragor de la lucha de las organizaciones sociales reivindicamos, con la memoria, las consignas de aquel entonces, donde hubo 22 acuerdos con el FMI desde el ´55 y ninguno fue favorable para el país”.“Nos juntamos para tener memoria, para reivindicar la lucha de los trabajadores y los desocupados, además de la soberanía nacional, la independencia económica, la justicia social, la igualdad de derechos; porque en estas banderas que levantamos le decimos `no al acuerdo con el FMI´ y pedimos que nos deja hacer política y salud pública para los argentinos”, apuntó Jarupkin.Por su parte, la dirigente de Izquierda, Nadia Burgos, destacó: “El 19 y 20 de diciembre marcaron un hito a nivel nacional en nuestro país y nosotros somos hijos de ese proceso en el cual se definió que el FMI no tenía que digitar más la política de nuestro país y que teníamos que avanzar en la lucha contra el ajuste y echar al Fondo. Hoy, esas peleas están más vigentes que nunca y avanzamos para discutir las políticas extractivas de los gobiernos ecocidas como el de Arcioni en Chubut que intenta avasallar con el agua de las poblaciones solo para juntar más plata para seguir pagando la deuda ilegal e ilegítima”.“Nuestra consigna en todo el país es el No al FMI, además de expresar nuestra solidaridad a ese pueblo que hoy está luchando, que exige que se vaya Arcioni y se derogue la zonificación minera”, remarcó Burgos. “Todas las tareas que la juventud y el pueblo trabajador tenían en 2001, hoy se reeditan y las calles es el lugar en el que hay que estar”, sentenció.