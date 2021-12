“No me anoto en ninguna carrera”, dijo Macri sobre el 2023

El expresidente Mauricio Macri afirmó que su "tarea" es "estar cerca de los argentinos para sostener la unidad" de la alianza opositora Juntos por el Cambio y aseguró que "no se anota en ninguna carrera" para las elecciones presidenciales de 2023.



"Mi tarea hoy, y siento que puedo hacer un enorme aporte, es estar cerca de los argentinos para sostener la unidad, y que los argentinos tengan alternativas sanas para presidente y gobernador", explicó Macri.



En declaraciones al canal La Nación +, el exmandatario expresó: "Mi prioridad es esa, no me anoto en ninguna carrera".



Al respecto, consignó que tiene "tres preocupaciones": "Que la unidad se fortalezca; fortalecer los nuevos liderazgos del espacio para que la gente tenga varias alternativas para visualizar y elegir una, y que los jóvenes confíen que está cambiando la historia argentina", graficó.



"Vamos a poder volver con poder, con aprendizajes y trabajando todos juntos para construir un país moderno que incluya a todos los argentinos", manifestó el expresidente.



Sobre la administración del Frente de Todos, Macri consideró que el Gobierno "ha perdido contacto con la realidad" y ejemplificó que "pierde una elección y festeja que ganó".