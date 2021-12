“Las fuerzas políticas negaron al país la posibilidad de tener un presupuesto”

Economía Aseguran que el rechazo al Presupuesto 2022 no reduce ni elimina impuestos

Plan plurianual

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló días después del rechazo del Presupuesto 2022 que tuvo lugar el viernes por la mañana en la Cámara de Diputados. “Fue claramente un hecho político, que muestra un estado no avanzado del desarrollo”, valoró en el programa de Raul, “Tunny” Kollmann."Las fuerzas políticas, le rechazaron al país la posibilidad de tener un Presupuesto y eso nos daña. Es un problema de Estado-Nación. Nos lastima y nos daña hacia el mundo”, expresó.Y agregó: “La oposición lo que hizo fue competir a ver quién le hacía más daño al gobierno, fue por el simple hecho de oponerse. Lo que hacemos es invitar a las fuerzas políticas a cambiar ese rumbo porque es dañino".En sintonía con esto, el ministro llevó tranquilidad a la sociedad y explicó que “contamos con los instrumentos legales para poder ejecutar una política presupuestaria que cree trabajo y siga en la senda de la recuperación, con mejor salud, ciencia y tecnología”.Consultado sobre la presentación de nuevo presupuesto en marzo, dijo que “esa información es falsa. Se presentó el mejor presupuesto que se podía diseñar. Ahora se prorrogará el presupuesto 2021 y el Ejecutivo administrará con los instrumentos legales que dispone".“Lo que ocurrió el viernes genera angustias y alarma a mucha gente porque desordena a una Argentina que se viene ordenando y que va a crecer a 10%, que viene generando trabajo", sumó y mencionó que “el martes el Indec va a publicar las cifras de empleo del tercer trimestre que van a mostrar lo muy fuerte y contundente que está siendo la recuperación del empleo en Argentina. Con una economía en la cual la inversión va a crecer más del 30% en el año. Eso significa que la economía se está ordenando de la forma virtuosa que beneficia a nuestra gente. Lo que se hizo el viernes, en lugar de contribuir al orden, es contribuir al desorden"."Eventualmente se va a presentar más adelante; lo que ocurre es que el Plan en sí mismo es el acuerdo con el FMI, para poder refinanciar los u$s45 mil millones que tomó Juntos por el Cambio en 2018. El Presupuesto 2022 contenía la base de la programación macroeconomía que se tomaba como escenario para las negociaciones", dijo Guzmán.El ministro sentenció que “cuando alguien habla de dibujo le está faltando el respeto a todo un conjunto del Poder Ejecutivo que trabaja desde hace meses, con la base desde la excelencia técnica, con funcionarios que están hace 20 años".“Los objetivos pueden ser ambiciosos, por la importancia que tienen como eran los trazados en septiembre para los próximos tres meses”, declaró.Y añadió: “Es cierto que pasaron 3 meses desde que se envió hasta que se trató; pasaron tres meses, hay parámetros que es evidente que son diferentes hoy"."La inflación interanual lleva dos meses consecutivos reduciéndose y esperamos que en diciembre se observen descensos en la tasa interanual. Y que sigamos en esa senda en los meses de enero, febrero y marzo".En relación con la inflación y el acuerdo de precios, el responsable de la cartera económica enfatizó que "mantendremos los precios cuidados que nos ayuden a bajar la inflación. En 2022 la inflación bajará. El objetivo en los acuerdos de precios a partir del 7 de enero es que se alcance un acuerdo que sustituya a la resolución reciente y poder ir atacando a los otros factores que afectan a la inflación. Los dos grandes objetivos son reducir la inflación y generar trabajos. Los números que se publicarán el martes asombrarán a varios. La recuperación es muy buena. Están saliendo del desempleo miles de personas que estaban desempleados".Consultado sobre el encuentro que tuvo con Kristalina Georgieva tras el rechazo del Presupuesto, expresó: "Tuvimos una valiosa charla. En el contexto que estamos viviendo, hay un diálogo frecuente. Ese día hubo un reconocimiento y una sorpresa inesperada, que por supuesto afecta a las negociaciones. Pero al mismo tiempo hubo un compromiso de las partes de resolverlo e ir avanzando".“Nosotros invitamos a la oposición a tener una actitud para reconstruir la Argentina. Es tan grande la deuda que se tomó con el FMI que es imposible resolverlo en un solo paso. Nosotros a la hora de hacer un acuerdo miramos cómo impacta en el trabajo y en la producción. Lo primero es la economía real", declaró.Por otra parte, el ministro hizo referencia a que un diputado de la oposición operó contra el acuerdo con el FMI: “Nos llegó una información de que había habido contacto con el FMI, en un momento previo a las elecciones; Quien conduce es el gobierno nacional. Es una negociación de toda la Argentina, pero quien conduce es el Gobierno nacional. Marcamos eso".Y amplió: "Eventualmente existirá y será importante un diálogo en el cual, a diferencia de lo que ocurrió con el programa Stand by que firmó JxC, en el cual a nosotros que éramos oposición nadie nos consultó, que la oposición si pueda tener dialogo. Pero quien conduce es el Gobierno"."No vale ir por afuera. Lo que vamos a hacer es invitar a la oposición a actuar de una forma responsable para hacerle bien a la Argentina", resaltó.“Se ha trabajado para crear una tercera línea de crédito, que es el llamado Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Se estima que a fines de 2022 y principios de 2023 va a estar creada. Esa línea no está creada”, declaró y adelantó: “Ahora se está negociando un plazo de 10 años. Hemos pedido que si exista esa tercera línea de crédito, que haya una parte que pueda migrar hacia esa línea. Eso se construye paso por paso".Sobre las tasas adicionales que cobra el FMI a países como Argentina, dijo que: “Se sigue trabajando con toda la firmeza para construir las alianzas multilaterales que permitan resolver un problema que afecta a la economía global y que afecta a la Argentina. El gobierno anterior jamás le conto al pueblo argentino que firmó pagar una sobretasa que implica pagar u$s1.000 millones por año".“Necesitamos poder refinanciar la deuda para que Argentina pueda seguir en la senda del crecimiento”, añadió.Asimismo, enfatizó que “trabajamos para que en el 2022 los jubilados sigan ganándole a la inflación”.