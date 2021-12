“En el 2023, Alternativa Radical será protagonista”

Alternativa Radical cerró su año político en la ciudad de Villaguay, en el club Barrio Sud, donde agradeció a los más de 300 dirigentes políticos de toda la provincia de Entre Ríos por su activa participación en las elecciones generales, en la cual, Alternativa Radical fue activo participe y tuvimos la adhesión contundente y mayoritaria del pueblo entrerriano.Del encuentro participaron dirigentes de todos los departamentos y también hubo algunos invitados especiales que sin pertenecer a Alternativa Radical forman parte del espacio de Todos por Entre Ríos.En este sentido, dejaron sus saludos el diputado nacional Gustavo Hein y el diputado provincial Manuel Troncoso. Ellos agradecieron el esfuerzo militante y coincidieron en la necesidad de establecer como único objetivo la posibilidad de darle a Entre Ríos un gobierno que tenga nuevos aires y características distintas a las que se vienen observando en la provincia.Por parte de Alternativa Radical, hablaron la diputada provincial Sara Foletto y el ex diputado nacional, ex diputado provincial y ex convencional constituyente Fabián Rogel.Rogel, al hacer uso de la palabra, sostuvo: “Sin lugar a dudas, así como recorrimos la provincia levantando las banderas del radicalismo con el libro del profesor Celomar Argacha, estos años que vienen trabajaremos arduamente para ser alternativa y darle a Entre Ríos un gobierno que cambie los aires de nuestra provincia”.También hicieron uso de la palabra y saludaron a la militancia el ex senador provincial Polo Ruiz y Marcelo Spinelli.