Tras el rechazo en Diputados, el Gobierno prorrogará el Presupuesto vigente

El Gobierno anunció hoy su decisión de prorrogar el Presupuesto vigente, luego de que la oposición rechazara en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2022 en una maratónica sesión con fuertes cruces entre las principales bancadas.



Poco después de la votación que definió el rechazo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acusó a la oposición de haber actuado con "una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas" .



En ese contexto, adelantó que "el presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el Presupuesto vigente y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero".



El ministro enfatizó que el Gobierno está trabajando "para menguar el daño que significa 'voltear' (tal como dijo un diputado opositor) el proyecto de ley".



"Pero sepamos lo que implica 'voltear un presupuesto' especialmente en la situación actual de la Argentina", añadió el ministro, quien admitió que eso debilita "como Estado Nación dentro de la Argentina y ante el mundo".



Añadió que la decisión de la oposición "significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de USD44.000 M que tomó el mismo espacio político que hoy 'volteó' el presupuesto".



"Y claro, afecta las negociaciones", advirtió.



Tras el rechazo de la iniciativa, con 132 votos a 121, el presidente Alberto Fernández tuvo un contacto por videoconferencia con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.



En ese diálogo, ambos coincidieron en reconocer "el problema inesperado" que se presentó ante la votación de la iniciativa en la cámara baja.



"Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva", escribió el en su cuenta de Twitter el mandatario argentino, quien estuvo acompañado durante el diálogo por el ministro Guzmán.



A su vez, el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, indicó que "llama poderosamente la atención" la actitud de "algunos dirigentes que tuvieron un comportamiento patoteril, que no tenía razón de ser", así como "el nivel de agresividad sobre la bancada oficialista" y rechazó el argumento de la oposición de justificar su voto negativo en el discurso que pronunció esta mañana durante la sesión.



El jefe de Gabinete Juan Manzur también cuestionó a la oposición por "dejar al Gobierno sin Presupuesto para el próximo año" a "las 24 provincias, a los 2.300 municipios, a los más de 40 millones de argentinas y argentinos".



Por su parte, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro criticó a la oposición por usar las palabras de Máximo Kirchner como "argumento" para su decisión de votar en contra, y dijo que constituye "una mentira inaceptable" de la oposición, a la que le reclamó que sea "responsables, no con el Gobierno, sino con el país".



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que "la oposición, que tuvo una actitud mezquina y muy dañina", es la responsable de que "en la salida de una pandemia" el Gobierno no cuente con Presupuesto, dijo sentir "indignación" y opinó que si Juntos "quiere no dejar gobernar estos dos años, va a encontrar una sociedad que los repudie".



El ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis también definió como "irresponsable" el rechazo de la oposición al proyecto, que además significa "un rechazo al diálogo que planteó" el Presidente, y aseguró que pese a ello se "garantizará que cada una de las obras lleguen a todo el país".



A su vez, el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde consideró que la falta de prepuesto aprobado implicará "un retroceso para la economía y los municipios, que perderán obras e inversiones necesarias" para mejorar la vida de la gente y constituye "un golpe a la recuperación de la economía".



Agustín Rossi, exministro de Defensa y exjefe del bloque del FpV en la Cámara entre 2005 y 2013 advirtió que la oposición busca "poner palos en la rueda" para evitar la recuperación económica, al tiempo que señaló que Juntos por el Cambio "incendió" el país durante su gestión.



Un heterogéneo espacio opositor integrado por Juntos por el Cambio (JxC) -hoy con la fuerte dispersión que implica una conformación de 10 bancadas-, Interbloque Federal, el Frente de Izquierda, y las dos agrupaciones de la derecha libertaria coincidieron hoy en su voto contrario al Presupuesto 2022, que es una ley clave para el Gobierno Nacional.



Hubo dos votaciones, ambas desfavorables al oficialismo: en la primera se desechó la vuelta del proyecto a comisión, por 128 votos contra 122; mientras que la iniciativa en sí fue rechazada por 132 legisladores, contra 121 votos a favor y una abstención.



La Cámara de Diputados nunca había rechazado a un Gobierno en estos 38 años desde la restauración democrática un proyecto de Presupuesto como sucedió esta mañana, cuando la oposición se unificó y con diferentes argumentos votó en contra de la principal iniciativa sobre los gastos y recursos de la Administración Pública Nacional.



El antecedente mas parecido se registró en 2010, cuando otro conglomerado opositor denominado Grupo A, formado por la UCR, el Acuerdo Cívico y Social (hoy Coalición Cívica) y Unión Pro (Allí el candidato fue Francisco De Narvaez hoy retirado de la política), no dio quórum para tratar el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno de Cristina Kirchner, quien decidió prorrogarlo en base a las prerrogativas establecidas en el articulo 27 de la ley de Administración Financiera.



Otro antecedente menos controvertido sucedió a fines del 2019 cuando el presidente Alberto Fernández, apenas asumido en el cargo, decidió no impulsar la aprobación del Presupuesto enviado por el exjefe de Estado Mauricio Macri, argumentando haber tenido "muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo".