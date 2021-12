Fernández y Georgieva hablaron sobre "el inesperado rechazo del Presupuesto"

Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva. pic.twitter.com/sNcVTX8YNA — Alberto Fernández (@alferdez) December 17, 2021

El presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva coincidieron en reconocer "el problema inesperado del rechazo del Presupuesto" por parte de la Cámara de Dipitados."Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva", escribió el mandatario argentino en su cuenta de Twitter.Fernández mantuvo una videollamada desde la Quinta de Olivos con Georgieva, quien calificó la reunión de "muy buena"."Muy buena reunión con el presidente Alberto Fernández sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos", indicó la directora gerente del FMI en la misma red social."Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI", completó.Este viernes, en la Cámara baja el Presupuesto 2022 fue rechazado con 132 votos negativos de la oposición, 121 afirmativos y una abstención.En la víspera, el portavoz del FMI, Gerry Rice, aseguró que “no hay fecha de una próxima misión (que venga a Argentina) y tampoco puede dar fechas de “cuándo podría celebrarse un acuerdo” para renegociar los US$ 45.000 millones que el país le debe al organismo.No obstante, Rice aseguró que "desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica", por lo que están "plenamente comprometidos con las autoridades para elaborar un programa" que permita reprograma la deuda de US$ 44.000 millones asumida por la gestión Cambiemos