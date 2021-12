Ómicron: “Entre Ríos no va a escapar a la variante”, dijo la ministra de Salud

Bajo nivel

Vacunación

Creación de cargos

La vigilancia epidemiológica, el auspicioso desarrollo de la campaña de inmunización contra el coronavirus y el aumento de los testeos ante el ingreso de una nueva variante, son algunos de los ejes trabajados desde el Ministerio de Salud. Así lo hizo saber la ministra Sonia Velázquez.En declaraciones periodísticas, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, esbozó un análisis de la situación epidemiológica actual y proyectó un escenario posible, en virtud del avance de las distintas variantes del Coronavirus. Asimismo, valoró la evolución del Plan Rector de Vacunación con el 80 por ciento de cobertura en primeras dosis.Consultada sobre la situación epidemiológica de la provincia, la ministra se mostró cautelosa, ya que, si bien el panorama actual es favorable y permite mantener las actividades en niveles prácticamente normales, “seguimos en Pandemia y se deben sostener las medidas de cuidado”, remarcó. Es importante no perder de vista que, aunque la provincia se mantiene en un nivel bajo de contagios, las últimas dos semanas registran una tendencia en aumento.En este sentido, precisó que es esperable un nuevo pico entre diciembre y enero, ligado a la circulación de la variante Delta. “Estamos muy expectantes, con mucha atención y desarrollando todas las acciones necesarias”, acotó.Respecto de las perspectivas en relación a la nueva variante de interés, Ómicron, la funcionaria indicó que la provincia no tiene casos confirmados (ni sospechosos en estudio), pero adelantó que Entre Ríos no va a escapar a esta nueva variante.Al referirse al avance de la campaña de vacunación, señaló: “Entre Ríos está con un porcentaje importantísimo, del 80 por ciento de cobertura en casi todos los grupos etarios. Sí nos faltaba completar segundas dosis en la población de 18 a 39 años. Conocido el pase sanitario de Nación, la provincia se encuentra analizando las adecuaciones pertinentes”.Así, se sostiene el acento en completar esquemas y aplicar las dosis de refuerzo, con la premisa de prepararse para el próximo invierno, y llegar con la mayor cantidad de gente vacunada para poder tener los casos controlados.“Nuestra provincia tiene una cultura muy importante de adherencia a las campañas de vacunación, históricamente. Los equipos están muy bien capacitados: tenemos más de mil vacunadores a nivel provincial y hay más de 500 voluntarios que colaboran para el registro, la admisión y la preparación de los insumos correspondientes para poder llegar a esta epopeya que ha sido una campaña inédita de inmunización”.En otro pasaje de la entrevista, Velázquez se refirió al proyecto de creación de más de 1.000 cargos para regularizar la situación de profesionales de la salud que se desempeñan en efectores de toda la provincia: “Estamos trabajando con el gobernador Gustavo Bordet en remitir prontamente a la legislatura un proyecto de ley consistente en la creación de cargos para regularizar la situación de los 1.072 profesionales de Salud de toda la provincia que están comprendidos dentro de la carrera profesional sanitaria, la Ley 9892, y que están en este momento desarrollando suplencias, suplencias extraordinarias y demás. Y también con el pase a planta estabilidad de otras carreras del régimen jurídico básico”.