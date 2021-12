Zavallo anheló “que se produzca el milagro de la recuperación” de Jorge Busti

Preocupa la salud del ex gobernador después de la operación a la que fue sometido el jueves por una afección cardíaca. “Jorge Busti expresa, hasta en este momento, lo que ha sido el reflejo de su vida: está luchando”, sentenció el diputado provincial (Frente CREER) Gustavo Zavallo y a través deenvió fuerzas a la esposa del político, Cristina Cremer, y a sus hijos.“El estado de Jorge es delicado; él fue sometido a una cirugía, que era un reemplazo de una válvula mistrial tal cual estaba programado. La intervención se realizó y posteriormente surgieron episodios que complicaron su estado”, comunicó Zavallo al dar cuenta de su “dolor, angustia y preocupación” por el estado del dirigente peronista. Y agregó: “Además de la cirugía programada, tuvo otras tres posteriores. Otras funciones se fueron complicando, además de la cardiaca que es la que no volvió a funcionar de la manera que se esperaba, y en ese sentido está siendo asistido para el funcionamiento de su aparato renal”.“Además, ayer y antes de ayer tuvo una insuficiencia renal por la cual fue sometido a diálisis. Es que posterior a la cirugía, su corazón no recuperó la fuerza para impulsar naturalmente el bombeo, y está siendo asistido artificialmente por una máquina”, explicó el legislador. En la ocasión reiteró el pedido de donantes voluntarios de sangre para quienes estén cerca del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.“Mientras haya vida, hay esperanzas y agradezco a los entrerrianos que acercan sus palabras de aliento y apoyo, que tanto ayudan en este momento tan difícil”, valoró. “Anhelamos ante Dios que le siga dando muchísima fuerza y ojalá se produzca el milagro de la recuperación”, imploró Zavallo al remarcar que Busti “está luchando, está peleando; evidentemente quiere vivir”.“Jorge, para mí, es un sinónimo del político que desde el llano supo abrir camino, hacer él una senda, y tener una empatía, un acercamiento con la gente que lo votó y sus gestiones siempre acompañaron con un fuerte predicamento de lo social”, ponderó el diputado. “Las gestiones de Busti tenían un acercamiento con la gente porque tenían importancia en las cuestiones vitales”, argumentó al mencionar la creación del Becario, las políticas para las amas casa, la construcción de tres hospitales, además de las gestiones ante Nación para los puentes y conexiones viales como el Rosario-Victoria.