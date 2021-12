Tiene un 45% de avance la obra de la nueva circunvalación de Paraná

El gerente Ejecutivo de Regiones y Distritos Provinciales de Vialidad Nacional, Patricio García; el jefe del Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch; y el intendente de Paraná, Adán Bahl, recorrieron este jueves la obra que construye la conexión vial en formato de autopista entre el empalme de avenida Jorge Newbery con ruta nacional 12 y avenida Almafuerte de Paraná.“Son tres kilómetros de autovía con tres puentes y las colectoras que darán seguridad a los automovilistas, además del significativo impacto económico y productivo porque el parque industrial, el día de mañana, tendrá un acceso directo a la autovía y conectividad directa al túnel subfluvial”, señaló ael mandatario municipal. “Será uno de los accesos más importantes en la ciudad porque esta es una obra de calidad que está a la altura de las mejores ciudades del mundo con una inversión del gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, que se desarrolla en tiempo y forma”, ponderó.“El objetivo es que para esta altura del año próximo ya esté inaugurada y de esa manera darle una respuesta concreta, porque hace aproximadamente 70 años se prometía y hoy tenemos el orgullo, junto a la Provincia y la Nación, de poder llevarla adelante”, remarcó el intendente.García, por su parte, indicó: “En casi todas las capitales de provincia tenemos obras importantes que tienen que ver con la circunvalación de esas ciudades”.En la ocasión, comentó que visitó la obra durante la cuarentena, cuando la obra recientemente había empezado, y según indicó, quedó “impresionado” por el avanece del 45%. “La obra nació con una inversión inicial de 1.3 millones de pesos y hoy ronda los 2.5 millones de pesos”, informó al dar cuenta que “son fondos de los argentinos distribuidos de manera equitativa, responsable y transparente en todas las provincias”.“Esta obra se retomó cuando el presidente Alberto Fernández decidió potenciar la inversión pública en obras y gran parte de la economía a partir de romper con la estafa monstruosa armada por el gobierno anterior con las PPP: reconstruimos nuestro presupuesto y hoy podemos invertir”, evaluó el funcionario nacional. “Eran más de 250 obras en el país, la mayoría detenidas con muchísimas deudas con las empresas y estas endeudadas con los bancos, por lo que hubo que remontar un pesadísimo barrilete”, comparó.“Todos los argentinos tienen que saber que invertimos más de 6 mil millones de pesos en la compra de equipos y maquinarias para fortalecer cada uno de los distritos a partir de la decisión seria y administración responsable de no haber permitido que esa estafa continuara”, sentenció.En tanto, Koch resaltó: “Estas obras serían inviables si el gobernador no hubiese tomado la decisión de plantear a esta obra como prioritaria para la provincia y el intendente no hubiese puesto todo su equipo a trabajar en forma conjunta con la empresa y Vialidad Nacional porque las obras urbanas tienen que desenredar cuestiones que no están previstas. El camino es la articulación entre Nación, Provincia y Municipio”.